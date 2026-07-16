Galatasaray'a Mathys Tel için dev rakipler

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin takımdan ayrılmasından sonra golcü arayışları tüm hızıyla sürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılar, santrafor bölgesini genç bir isimle takviye etmeyi planlıyor. Hedefteki oyunculardan birinin de Tottenham forması giyen Fransız golcü Mathys Tel olduğu öğrenildi. Galatasaray, genç yıldıza daha önce de ilgi göstermiş ancak transfer gerçekleşmemişti.
GALATASARAY'IN TRANSFER RAKİPLERİ
Tottenham forması giyen 21 yaşındaki Fransız futbolcu ile Galatasaray dışında Eintracht Frankfurt, Porto ve Lille gibi ekipler de ilgileniyor.
SEZON PERFORMANSI
Tottenham'da geride kalan sezonda 38 maçta süre bulan genç oyuncu, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.
PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Mathys Tel'in, kulübü Tottenham ile sözleşmesi 2031 yılına kadar devam ediyor.
GALATASARAY'IN TRANSFER RAKİPLERİ
Tottenham forması giyen 21 yaşındaki Fransız futbolcu ile Galatasaray dışında Eintracht Frankfurt, Porto ve Lille gibi ekipler de ilgileniyor.
SEZON PERFORMANSI
Tottenham'da geride kalan sezonda 38 maçta süre bulan genç oyuncu, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.
PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Mathys Tel'in, kulübü Tottenham ile sözleşmesi 2031 yılına kadar devam ediyor.