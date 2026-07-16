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Malisheva-Vllaznia
5-0
15 Temmuz
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Galatasaray'a Mathys Tel için dev rakipler

Galatasaray'ın listesinde yer alan Mathys Tel ile Eintracht Frankfurt, Porto ve Lille gibi takımlar da ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Temmuz 2026 08:33
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'a Mathys Tel için dev rakipler
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Galatasaray'da Mauro Icardi'nin takımdan ayrılmasından sonra golcü arayışları tüm hızıyla sürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılar, santrafor bölgesini genç bir isimle takviye etmeyi planlıyor. Hedefteki oyunculardan birinin de Tottenham forması giyen Fransız golcü Mathys Tel olduğu öğrenildi. Galatasaray, genç yıldıza daha önce de ilgi göstermiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

GALATASARAY'IN TRANSFER RAKİPLERİ

Tottenham forması giyen 21 yaşındaki Fransız futbolcu ile Galatasaray dışında Eintracht Frankfurt, Porto ve Lille gibi ekipler de ilgileniyor.

SEZON PERFORMANSI

Tottenham'da geride kalan sezonda 38 maçta süre bulan genç oyuncu, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Mathys Tel'in, kulübü Tottenham ile sözleşmesi 2031 yılına kadar devam ediyor.

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