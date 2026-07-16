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Trabzonspor'a 93 milyon euro!

Futbolcu satışlarından şu ana kadar 33 milyon Euro'yu aşan bir gelir elde eden Trabzonspor, Christ Oulai ve Chibuike Nwaiwu'nun da muhtemel gidişlerinden kasaya toplam 93 milyon Euro koyacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Temmuz 2026 09:04
Haber: Sabah
Trabzonspor'a 93 milyon euro!
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Trabzonspor, sattığı ve elden çıkarmak üzere olduğu oyuncularıyla rekor kırmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Operasyonun başını şimdilik 20 milyon Euro'ya Zenit'e giden Felipe Augusto çekiyor. Zubkov'un ayrılığından 4 milyon Euro, Lovik'ten 2.5, Arif'ten 550 bin, Serdar'dan 500 bin Euro kazanç sağlandı.

Christ Oulai için Fiorentina ile 30 milyon Euro üzerinden anlaşma sağlanırken, Chibuike Nwaiwu için ise Fulham masaya 30 milyon Euro'luk bir teklifle oturmuş durumda.

Trabzonspor sezon sonunda Uğurcan Çakır'ın (Galatasaray) bonusundan 3, Abdülkadir Ömür'ün (Hull City) bonusundan ise 2.5 milyon Euro kasasına koymuştu.

Oulai ve Nwaiwu'nun satışları istenilen rakamlarla gerçekleşirse bordo-mavililer 93 milyon Euro civarında parayı cebine koyacak ve Fenerbahçe'ye ait olan 64.35 milyon Euro'luk satış rekorunu tarihe gömecek.

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