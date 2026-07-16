Beşiktaş'ın forvet listesine yeni aday

Yeni sezon öncesinde santrfor arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine Terem Moffi geldi. Dusan Vlahovic'ten gelecek yanıtı bekleyen siyah-beyazlıların, alternatif golcü çalışmalarına da devam ettiği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiliz basınında yer alan habere göre Beşiktaş, Nice forması giyen 27 yaşındaki Nijeryalı forvet Terem Moffi'yi transfer listesine ekledi.
NICE AYRILIĞA SICAK BAKABİLİR
Haberde, Terem Moffi'nin takımdan ayrılmak istediği ve uygun bir teklif gelmesi halinde Nice'in transfere sıcak bakabileceği ifade edildi.
Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösterilen Moffi'nin Nice ile olan sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.
HAVA TOPLARINDA ETKİLİ
Fiziksel ve atletik özellikleriyle öne çıkan Nijeryalı forvet, kanatlardan yapılan ortalarda etkili olabiliyor. 1,88 metre boyundaki Moffi, hava toplarında rakip savunmalar için tehdit oluşturuyor.
Savunma arkasına koşular yapan ve ikili mücadelelerde etkili olan deneyimli golcünün, son dönemde yaşadığı diz sakatlıkları nedeniyle eski ritmini yakalamakta zorlandığı belirtildi.
GEÇEN SEZON 5 GOL ATTI
Terem Moffi, geçen sezonun ilk yarısını Fransa'da, ikinci yarısını ise Portekiz'de geçirdi. Nice formasıyla 19 karşılaşmada görev alan Nijeryalı futbolcu, 4 gol kaydetti.
Kış transfer döneminde Porto'ya kiralanan Moffi, Portekiz temsilcisinde çıktığı 11 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
NICE AYRILIĞA SICAK BAKABİLİR
Haberde, Terem Moffi'nin takımdan ayrılmak istediği ve uygun bir teklif gelmesi halinde Nice'in transfere sıcak bakabileceği ifade edildi.
Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösterilen Moffi'nin Nice ile olan sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.
HAVA TOPLARINDA ETKİLİ
Fiziksel ve atletik özellikleriyle öne çıkan Nijeryalı forvet, kanatlardan yapılan ortalarda etkili olabiliyor. 1,88 metre boyundaki Moffi, hava toplarında rakip savunmalar için tehdit oluşturuyor.
Savunma arkasına koşular yapan ve ikili mücadelelerde etkili olan deneyimli golcünün, son dönemde yaşadığı diz sakatlıkları nedeniyle eski ritmini yakalamakta zorlandığı belirtildi.
GEÇEN SEZON 5 GOL ATTI
Terem Moffi, geçen sezonun ilk yarısını Fransa'da, ikinci yarısını ise Portekiz'de geçirdi. Nice formasıyla 19 karşılaşmada görev alan Nijeryalı futbolcu, 4 gol kaydetti.
Kış transfer döneminde Porto'ya kiralanan Moffi, Portekiz temsilcisinde çıktığı 11 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.