Beşiktaş kampında Italiano damgası

Beşiktaş, yeni sezon öncesindeki yurt dışı kampını 1-14 Temmuz tarihleri arasında Slovakya'nın Samorin kentinde gerçekleştirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlılar, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde Slovakya Olimpiyat Antrenman Merkezi'nde yoğun bir hazırlık dönemi geçirdi. İtalyan teknik adam, antrenmanlar ve hazırlık maçlarındaki enerjisiyle kampın öne çıkan ismi oldu.
ITALIANO'DAN ÖZEL ÇALIŞMA PROGRAMI
Birçok futbolcunun milli takımlarda bulunması, kadrodaki genç oyuncu sayısının fazla olması ve yeni transferlerin kampa gecikmeli katılması, Italiano'nun çalışma temposunu etkilemedi.
Deneyimli teknik adamın, Beşiktaş ile sözleşme imzalamasının ardından tüm oyunculara 23 günlük bir çalışma programı verdiği belirtildi. Futbolcular bu programı kamp başlayana kadar uyguladı.
ANTRENMANLARA ERKEN GELDİ
Vincenzo Italiano, Slovakya kampındaki antrenmanlara sürekli olarak takımdan 15 dakika önce gelerek teknik ekibiyle hazırlık yaptı.
Çalışmalar sırasında yerinde durmayan ve oyunculara sık sık uyarılarda bulunan Italiano, ön alan presi, tempo, enerji, kaybedilen topun geri kazanılması ve kanat organizasyonlarına ağırlık verdi.
OYUNCULARLA DOĞRUDAN İLETİŞİM KURDU
Kadrodaki futbolcularla doğrudan iletişim kuran İtalyan teknik adam, altyapıdan gelen genç oyunculara da isimleriyle hitap etti.
Italiano, temposu düşen ve yeterince koşmayan futbolcuları, "Daha çok mücadele etmelisin" sözleriyle uyardı.
MAÇLARDA DA YERİNDE DURMADI
Vincenzo Italiano, hazırlık karşılaşmalarında da aktif görüntüsüyle dikkat çekti. Bir dakika bile kulübede oturmayan deneyimli teknik direktör, zaman zaman ıslık çalarak takımın pas trafiğini yönlendirdi.
ITALIANO'DAN ÖZEL ÇALIŞMA PROGRAMI
Birçok futbolcunun milli takımlarda bulunması, kadrodaki genç oyuncu sayısının fazla olması ve yeni transferlerin kampa gecikmeli katılması, Italiano'nun çalışma temposunu etkilemedi.
Deneyimli teknik adamın, Beşiktaş ile sözleşme imzalamasının ardından tüm oyunculara 23 günlük bir çalışma programı verdiği belirtildi. Futbolcular bu programı kamp başlayana kadar uyguladı.
ANTRENMANLARA ERKEN GELDİ
Vincenzo Italiano, Slovakya kampındaki antrenmanlara sürekli olarak takımdan 15 dakika önce gelerek teknik ekibiyle hazırlık yaptı.
Çalışmalar sırasında yerinde durmayan ve oyunculara sık sık uyarılarda bulunan Italiano, ön alan presi, tempo, enerji, kaybedilen topun geri kazanılması ve kanat organizasyonlarına ağırlık verdi.
OYUNCULARLA DOĞRUDAN İLETİŞİM KURDU
Kadrodaki futbolcularla doğrudan iletişim kuran İtalyan teknik adam, altyapıdan gelen genç oyunculara da isimleriyle hitap etti.
Italiano, temposu düşen ve yeterince koşmayan futbolcuları, "Daha çok mücadele etmelisin" sözleriyle uyardı.
MAÇLARDA DA YERİNDE DURMADI
Vincenzo Italiano, hazırlık karşılaşmalarında da aktif görüntüsüyle dikkat çekti. Bir dakika bile kulübede oturmayan deneyimli teknik direktör, zaman zaman ıslık çalarak takımın pas trafiğini yönlendirdi.