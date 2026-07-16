Galatasaray, Stassin'i gündeminde tutuyor!

Galatasaray, Mauro Icardi'nin takımdan ayrılmasının ardından kadrosuna yeni bir golcü takviyesi yapmak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Victor Osimhen'in arkasında yedek bekleyecek bir golcü isteyen Galatasaray, TFF'nin açıkladığı yabancı kuralı nedeniyle genç yabancı futbolcular üzerinde duruyor.
Dinamo Kiev'den Matviy Ponomarenko ile ilgilenen Galatasaray, St. Etienne forması giyen 21 yaşındaki Belçikalı golcü Lucas Stassin'i de gündeminde tutmaya devam ediyor.
SEZON PERFORMANSI
St. Etienne forması altında geride kalan sezonda 35 maçta süre bulan genç futbolcu, 11 gol attı ve 9 asist yaptı.
PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Stassin'in, kulübü St. Etienne ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Dinamo Kiev'den Matviy Ponomarenko ile ilgilenen Galatasaray, St. Etienne forması giyen 21 yaşındaki Belçikalı golcü Lucas Stassin'i de gündeminde tutmaya devam ediyor.
SEZON PERFORMANSI
St. Etienne forması altında geride kalan sezonda 35 maçta süre bulan genç futbolcu, 11 gol attı ve 9 asist yaptı.
PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Stassin'in, kulübü St. Etienne ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.