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Galatasaray, Stassin'i gündeminde tutuyor!

Galatasaray, St. Etienne forması giyen 21 yaşındaki Belçikalı santrfor Lucas Stassin'i gündeminde tutmaya devam ediyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Temmuz 2026 09:14
Haber: Sporx.com
Galatasaray, Stassin'i gündeminde tutuyor!
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Galatasaray, Mauro Icardi'nin takımdan ayrılmasının ardından kadrosuna yeni bir golcü takviyesi yapmak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Victor Osimhen'in arkasında yedek bekleyecek bir golcü isteyen Galatasaray, TFF'nin açıkladığı yabancı kuralı nedeniyle genç yabancı futbolcular üzerinde duruyor.

Dinamo Kiev'den Matviy Ponomarenko ile ilgilenen Galatasaray, St. Etienne forması giyen 21 yaşındaki Belçikalı golcü Lucas Stassin'i de gündeminde tutmaya devam ediyor.

SEZON PERFORMANSI

St. Etienne forması altında geride kalan sezonda 35 maçta süre bulan genç futbolcu, 11 gol attı ve 9 asist yaptı.

PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Stassin'in, kulübü St. Etienne ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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