16 Temmuz
Universitatea Cluj-Dynamo Kiev
20:30
16 Temmuz
Ferencvaros-Vojvodina
21:15
16 Temmuz
Zilina-Hajduk Split
21:30
16 Temmuz
Vestri-Qarabag FK
23:00
16 Temmuz
FC Inter Turku-FK Sarajevo
18:00

Nicolo Zaniolo için zaman daralıyor!

Udinese, Galatasaray'dan kadrosuna kattığı ve maaş konusunda anlaşamadığı Nicolo Zaniolo için gelecek teklifleri değerlendirebilir.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Temmuz 2026 11:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Nicolo Zaniolo için zaman daralıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Udinese, Galatasaray'dan bonservisini aldığı Nicolo Zaniolo'ya bu yaz veda edebilir! Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan ekibi ile Nicolo Zaniolo, maaş konusunda hala anlaşma sağlayamadı. Udinese, geçen yıl kulüpten 1.2 milyon euro kazanan Zaniolo'ya yeni sözleşmesinde 1.6 milyon euro ve bonuslar teklif etti. Zaniolo ise bu teklifi kabul etmedi.

Nicolo Zaniolo ile maaş konusunda anlaşma sağlayamayan Udinese'nin, maaş konusunda esnek olmadığı ve 27 yaşındaki futbolcuya en fazla bazı primler verebileceği belirtildi.

İDMANLARA ÇIKMIYOR

Udinese ile anlaşma sağlayamayan Nicolo Zaniolo, sakatlığı gerekçesiyle kulübe bir rapor gönderdi ve şu anda antrenmanlara çıkmıyor.

KAMP ÖNCESİ ZAMAN DARALIYOR

İtalyan basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Udinese, 22 Temmuz'da Avusturya'da kampa başlayacak. Antrenmanlara çıkmayan Zaniolo için bu nedenle zamanın daraldığı ve olası senaryonun İtalyan oyuncunun transferini değerlendirmek olduğu belirtildi.

Udinese'de geride kalan sezonda 34 maçta süre bulan Nicolo Zaniolo, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.