Nicolo Zaniolo için zaman daralıyor!

Udinese, Galatasaray'dan bonservisini aldığı Nicolo Zaniolo'ya bu yaz veda edebilir! Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan ekibi ile Nicolo Zaniolo, maaş konusunda hala anlaşma sağlayamadı. Udinese, geçen yıl kulüpten 1.2 milyon euro kazanan Zaniolo'ya yeni sözleşmesinde 1.6 milyon euro ve bonuslar teklif etti. Zaniolo ise bu teklifi kabul etmedi.
Nicolo Zaniolo ile maaş konusunda anlaşma sağlayamayan Udinese'nin, maaş konusunda esnek olmadığı ve 27 yaşındaki futbolcuya en fazla bazı primler verebileceği belirtildi.
İDMANLARA ÇIKMIYOR
Udinese ile anlaşma sağlayamayan Nicolo Zaniolo, sakatlığı gerekçesiyle kulübe bir rapor gönderdi ve şu anda antrenmanlara çıkmıyor.
KAMP ÖNCESİ ZAMAN DARALIYOR
İtalyan basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Udinese, 22 Temmuz'da Avusturya'da kampa başlayacak. Antrenmanlara çıkmayan Zaniolo için bu nedenle zamanın daraldığı ve olası senaryonun İtalyan oyuncunun transferini değerlendirmek olduğu belirtildi.
Udinese'de geride kalan sezonda 34 maçta süre bulan Nicolo Zaniolo, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.
Nicolo Zaniolo ile maaş konusunda anlaşma sağlayamayan Udinese'nin, maaş konusunda esnek olmadığı ve 27 yaşındaki futbolcuya en fazla bazı primler verebileceği belirtildi.
İDMANLARA ÇIKMIYOR
Udinese ile anlaşma sağlayamayan Nicolo Zaniolo, sakatlığı gerekçesiyle kulübe bir rapor gönderdi ve şu anda antrenmanlara çıkmıyor.
KAMP ÖNCESİ ZAMAN DARALIYOR
İtalyan basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Udinese, 22 Temmuz'da Avusturya'da kampa başlayacak. Antrenmanlara çıkmayan Zaniolo için bu nedenle zamanın daraldığı ve olası senaryonun İtalyan oyuncunun transferini değerlendirmek olduğu belirtildi.
Udinese'de geride kalan sezonda 34 maçta süre bulan Nicolo Zaniolo, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.