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Göztepe'de iki transfer daha yolda

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, kadrosuna iki transfer daha yapmak istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Temmuz 2026 12:24
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Göztepe'de iki transfer daha yolda
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Süper Lig'de yeni sezon öncesi 2'nci etap çalışmalarını Slovenya'nın Bled kasabasında sürdüren Göztepe iyi bir hava yakaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 3'üncü kez Slovenya'da kampa giren sarı-kırmızılılar teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde günde çift idman yaparken, tüm oyuncuların hırsı ve isteği camiayı umutlandırdı. Geçen senelere göre transfer hamlelerini de erken yapan Göztepe'de golcüler Sinclair Armstrong ve Andre Henrique, orta saha Alex Matos ile stoper Sonko Sundberg kısa süre içerisinde takıma uyum sağladı.

İlk hazırlık karşılaşmasında Hırvatistan'ın Gorica takımını 2-0 yenen Göz-Göz'de forma rekabeti üst seviyeye çıkarken, Kulüp Başkanı Rasmus Ankersen de takımı bir an olsun kampta yalnız bırakmadı. Onursal Başkan Mehmet Sepil ise uzun zaman sonra ilk kez yurt dışı kampına gelerek takıma destek verdi. Şu ana kadar kaleciler Lis ve Ekrem, stoper Heliton, orta saha Krastev ve forvet Jeh'le yollarını ayıran Göztepe'de takım kaptanı sol bek İsmail Köybaşı da futbolu bıraktı.

İKİ FUTBOLCU DAHA GELECEK

İsmail, bu sezon Göztepe'nin teknik ekibine katılarak yepyeni bir kariyer kapısını araladı. Göztepe'de satışı gündemde olan Brezilyalı golcü Juan, Nijeryalı orta saha Dennis ile sağ bek Arda Okan'a ise şu ana kadar yönetimin beklediği teklifler gelmedi. Başkan Ankersen, oyunculara istedikleri paranın verilmemesi durumunda satışın olmayacağını açıkladı. Dış transfer çalışmalarını da sürdüren Göztepe'de en az 2 oyuncu takviyesi daha yapılacağı kaydedildi.

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