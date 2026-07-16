Beşiktaş, Frankfurt'un yıldız golcüsü için devrede

Yeni sezon öncesinde hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın, Eintracht Frankfurt forması giyen Elye Wahi'yi transfer listesine aldığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bild'in haberine göre siyah-beyazlılar, 23 yaşındaki Fransız santrforun transferi için oyuncu tarafıyla ilk temasları kurdu.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Beşiktaş yetkilileri ile Elye Wahi'nin temsilcileri arasında transfer şartlarına ilişkin görüşmelerin başladığı belirtildi.
Siyah-beyazlı yönetimin, hücum hattına güç ve hareketlilik kazandırmak amacıyla genç futbolcuyu kadrosuna katmak istediği aktarıldı.
FRANKFURT'UN TALEBİ 20 MİLYON EURO
Eintracht Frankfurt'un Elye Wahi için yaklaşık 20 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi.
Beşiktaş yönetiminin, transferin maliyetini sponsor desteği ve farklı ödeme seçenekleriyle karşılamayı planladığı öne sürüldü.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Beşiktaş yetkilileri ile Elye Wahi'nin temsilcileri arasında transfer şartlarına ilişkin görüşmelerin başladığı belirtildi.
Siyah-beyazlı yönetimin, hücum hattına güç ve hareketlilik kazandırmak amacıyla genç futbolcuyu kadrosuna katmak istediği aktarıldı.
FRANKFURT'UN TALEBİ 20 MİLYON EURO
Eintracht Frankfurt'un Elye Wahi için yaklaşık 20 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi.
Beşiktaş yönetiminin, transferin maliyetini sponsor desteği ve farklı ödeme seçenekleriyle karşılamayı planladığı öne sürüldü.