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Beşiktaş, Frankfurt'un yıldız golcüsü için devrede

Beşiktaş'ın, Eintracht Frankfurt forması giyen 23 yaşındaki santrfor Elye Wahi'yi transfer etmek için girişimlere başladığı öne sürüldü. Bild'in haberine göre oyuncu tarafıyla ilk temaslar kurulurken, Alman kulübünün yaklaşık 20 milyon Euro bonservis bedeli istediği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Temmuz 2026 12:45
Haber: Sporx.com dış haberler
Beşiktaş, Frankfurt'un yıldız golcüsü için devrede
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Yeni sezon öncesinde hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın, Eintracht Frankfurt forması giyen Elye Wahi'yi transfer listesine aldığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bild'in haberine göre siyah-beyazlılar, 23 yaşındaki Fransız santrforun transferi için oyuncu tarafıyla ilk temasları kurdu.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Beşiktaş yetkilileri ile Elye Wahi'nin temsilcileri arasında transfer şartlarına ilişkin görüşmelerin başladığı belirtildi.

Siyah-beyazlı yönetimin, hücum hattına güç ve hareketlilik kazandırmak amacıyla genç futbolcuyu kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

FRANKFURT'UN TALEBİ 20 MİLYON EURO

Eintracht Frankfurt'un Elye Wahi için yaklaşık 20 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi.

Beşiktaş yönetiminin, transferin maliyetini sponsor desteği ve farklı ödeme seçenekleriyle karşılamayı planladığı öne sürüldü.

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