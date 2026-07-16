Eyüpspor'da transfer hareketliliği: Sayı 8-9'a ulaşabilir

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Eyüpspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Özhan Pulat, bu hafta içerisinde transfer sayısının 8-9'a ulaşmasını beklediklerini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "UZUN SÜREDİR TAKİP ETTİĞİMİZ İSİMLERİ ALIYORUZ"
Transfer çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özhan Pulat, göreve geldikleri günden bu yana belirledikleri oyuncular için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
Pulat, "Göreve başladığımız günden itibaren belirlediğimiz ve uzun süredir takip ettiğimiz isimleri kadromuza katmaya devam ediyoruz. Bu hafta içerisinde transfer sayımızın 8-9'u bulmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
OYUN YAPISINA UYGUN OYUNCULAR TERCİH EDİLİYOR
Oyuncu seçiminde takımın oyun yapısı ve karakterine önem verdiklerini belirten Pulat, fiyat-performans dengesine dikkat ettiklerini vurguladı.
"Takımımızın oyun yapısına ve karakterine uygun oyuncuları tercih ediyoruz. Bizim ölçeğimizdeki kulüpler, fiyat-performans açısından en doğru oyuncuları bulmak zorunda. Şu ana kadar aramıza katılan futbolcuların enerjisinden ve uyumundan oldukça memnunuz."
BOLU KAMPI 6 GÜN SÜRECEK
Eyüpspor, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Bolu'da 6 gün kamp yapacak. Eflatun-sarılı ekip, burada iki hazırlık karşılaşması oynadıktan sonra tesislerine dönecek.
Transfer çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özhan Pulat, göreve geldikleri günden bu yana belirledikleri oyuncular için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
Pulat, "Göreve başladığımız günden itibaren belirlediğimiz ve uzun süredir takip ettiğimiz isimleri kadromuza katmaya devam ediyoruz. Bu hafta içerisinde transfer sayımızın 8-9'u bulmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
OYUN YAPISINA UYGUN OYUNCULAR TERCİH EDİLİYOR
Oyuncu seçiminde takımın oyun yapısı ve karakterine önem verdiklerini belirten Pulat, fiyat-performans dengesine dikkat ettiklerini vurguladı.
"Takımımızın oyun yapısına ve karakterine uygun oyuncuları tercih ediyoruz. Bizim ölçeğimizdeki kulüpler, fiyat-performans açısından en doğru oyuncuları bulmak zorunda. Şu ana kadar aramıza katılan futbolcuların enerjisinden ve uyumundan oldukça memnunuz."
BOLU KAMPI 6 GÜN SÜRECEK
Eyüpspor, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Bolu'da 6 gün kamp yapacak. Eflatun-sarılı ekip, burada iki hazırlık karşılaşması oynadıktan sonra tesislerine dönecek.