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Eyüpspor'da transfer hareketliliği: Sayı 8-9'a ulaşabilir

Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, transfer çalışmalarının planlandığı şekilde sürdüğünü açıkladı. Pulat, bu hafta içinde takıma katılan oyuncu sayısının 8-9'a ulaşmasını beklediklerini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Temmuz 2026 13:11
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Eyüpspor'da transfer hareketliliği: Sayı 8-9'a ulaşabilir
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Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Eyüpspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Özhan Pulat, bu hafta içerisinde transfer sayısının 8-9'a ulaşmasını beklediklerini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "UZUN SÜREDİR TAKİP ETTİĞİMİZ İSİMLERİ ALIYORUZ"

Transfer çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özhan Pulat, göreve geldikleri günden bu yana belirledikleri oyuncular için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Pulat, "Göreve başladığımız günden itibaren belirlediğimiz ve uzun süredir takip ettiğimiz isimleri kadromuza katmaya devam ediyoruz. Bu hafta içerisinde transfer sayımızın 8-9'u bulmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

OYUN YAPISINA UYGUN OYUNCULAR TERCİH EDİLİYOR

Oyuncu seçiminde takımın oyun yapısı ve karakterine önem verdiklerini belirten Pulat, fiyat-performans dengesine dikkat ettiklerini vurguladı.

"Takımımızın oyun yapısına ve karakterine uygun oyuncuları tercih ediyoruz. Bizim ölçeğimizdeki kulüpler, fiyat-performans açısından en doğru oyuncuları bulmak zorunda. Şu ana kadar aramıza katılan futbolcuların enerjisinden ve uyumundan oldukça memnunuz."

BOLU KAMPI 6 GÜN SÜRECEK

Eyüpspor, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Bolu'da 6 gün kamp yapacak. Eflatun-sarılı ekip, burada iki hazırlık karşılaşması oynadıktan sonra tesislerine dönecek.

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