Como'dan 115 milyon euro'luk teklife ret!

Como Başkanı Mirwan Suwarso, takımın iki önemli yıldızıyla ilgili açıklamada bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Suwarso, Assane Diao için 60, Martin Baturina için 55 milyon euro'luk teklifleri geri çevirdiklerini söyledi.
Mirwan Suwarso, "Assane Diao için 12 milyon euro ödemiştik ve yaz aylarında onun için 60 milyon euro'luk bir teklif aldık." dedi.
Suwarso, bu sözlerinin ardından, gelen "48 milyon euro'luk bir kara nasıl hayır denir ki?" sorusuna ise, "Çünkü bir oyuncuyu ne kadar uzun süre elinde tutarsan, kar o kadar fazla olabilir." yanıtını verdi.
Martin Baturina için de itirafta bulunan İtalyan ekibinin başkanı Mirwan Suwarso, "Onun için 55 milyon euro'luk bir teklif aldık ancak değerinin 75 milyon euro olduğunu düşündük. Bu yüzden onu biraz daha takımda tutabiliriz." sözlerini sarf etti.
Como forması giyen Assane Diao için Galatasaray da gündeme gelmişti.
Mirwan Suwarso, "Assane Diao için 12 milyon euro ödemiştik ve yaz aylarında onun için 60 milyon euro'luk bir teklif aldık." dedi.
Suwarso, bu sözlerinin ardından, gelen "48 milyon euro'luk bir kara nasıl hayır denir ki?" sorusuna ise, "Çünkü bir oyuncuyu ne kadar uzun süre elinde tutarsan, kar o kadar fazla olabilir." yanıtını verdi.
Martin Baturina için de itirafta bulunan İtalyan ekibinin başkanı Mirwan Suwarso, "Onun için 55 milyon euro'luk bir teklif aldık ancak değerinin 75 milyon euro olduğunu düşündük. Bu yüzden onu biraz daha takımda tutabiliriz." sözlerini sarf etti.
Como forması giyen Assane Diao için Galatasaray da gündeme gelmişti.