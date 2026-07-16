16 Temmuz
Universitatea Cluj-Dynamo Kiev
20:30
16 Temmuz
Ferencvaros-Vojvodina
21:15
16 Temmuz
Zilina-Hajduk Split
21:30
16 Temmuz
Vestri-Qarabag FK
23:00
16 Temmuz
FC Inter Turku-FK Sarajevo
18:00

Como'dan 115 milyon euro'luk teklife ret!

Como Başkanı Mirwan Suwarso, Assane Diao için 60, Martin Baturina için 55 milyon euro'luk teklifleri reddettiklerini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Temmuz 2026 13:41
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Como'dan 115 milyon euro'luk teklife ret!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Como Başkanı Mirwan Suwarso, takımın iki önemli yıldızıyla ilgili açıklamada bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Suwarso, Assane Diao için 60, Martin Baturina için 55 milyon euro'luk teklifleri geri çevirdiklerini söyledi.

Mirwan Suwarso, "Assane Diao için 12 milyon euro ödemiştik ve yaz aylarında onun için 60 milyon euro'luk bir teklif aldık." dedi.

Suwarso, bu sözlerinin ardından, gelen "48 milyon euro'luk bir kara nasıl hayır denir ki?" sorusuna ise, "Çünkü bir oyuncuyu ne kadar uzun süre elinde tutarsan, kar o kadar fazla olabilir." yanıtını verdi.

Martin Baturina için de itirafta bulunan İtalyan ekibinin başkanı Mirwan Suwarso, "Onun için 55 milyon euro'luk bir teklif aldık ancak değerinin 75 milyon euro olduğunu düşündük. Bu yüzden onu biraz daha takımda tutabiliriz." sözlerini sarf etti.

Como forması giyen Assane Diao için Galatasaray da gündeme gelmişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.