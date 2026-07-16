Silver, Dünya Kupası finali sırasında NBA Europe görüşmeleri yapacak

NBA başkanı Adam Silver, 2027-28 sezonunda başlaması planlanan NBA Europe projesi kapsamında lige katılması beklenen kulüplerle yürütülen görüşmelerin mevcut gidişatından memnun olduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Silver, kendisi ve NBA Başkan Yardımcısı Mark Tatum'ın, 19 Temmuz'da MetLife Stadyumu'nda oynanacak Dünya Kupası finali öncesinde New York'ta bulunacak paydaşlarla bu hafta çeşitli toplantılar gerçekleştireceğini açıkladı.
Las Vegas'taki Yönetim Kurulu toplantısının ardından konuşan Silver, "NBA Europe açısından bakarsak, işler tam da umduğum noktada ilerliyor. Süreci Mark Tatum yönetiyor. Avrupa'da, teklif vermelerini bile istemediğimiz bazı şehirler de dahil olmak üzere çok sayıda şehirden olağanüstü ilgi gördük." dedi.
Silver sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bugün yönetim kurulumuza da aktardık; ilk etapta yer alacak şehir grubuna ilişkin teklifleri sonuçlandırma aşamasındayız. Bu tekliflerin içinde yer alan Avrupalı temsilcilerin büyük bölümü, pazar günü oynanacak Dünya Kupası finali nedeniyle New York'ta olacak.
Mark ve ben de bu fırsattan yararlanarak onlarla bir dizi toplantı gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki birkaç hafta içinde bu anlaşmaların bir kısmını tamamlamayı umuyoruz. Sonrasında gerekli duyurular yapılacak.
Genel olarak Avrupa'nın dört bir yanında basketbola gösterilen ilgiden son derece memnunum."
Daha önce çıkan haberlerde NBA'in hedeflediği 12 şehir için 500 milyon dolar ile 1 milyar doların üzerinde değişen teklifler aldığı belirtilmişti.
Hiçbir kulüp, ligin belirlediği giriş ücretini ödemeden NBA Europe lisansı alamayacak. Organizasyonun 12 kalıcı üyesinin yanı sıra, yerel ligler ve FIBA organizasyonlarındaki performanslarına göre her sezon dört takım daha lige dahil edilecek.
Las Vegas'taki Yönetim Kurulu toplantısının ardından konuşan Silver, "NBA Europe açısından bakarsak, işler tam da umduğum noktada ilerliyor. Süreci Mark Tatum yönetiyor. Avrupa'da, teklif vermelerini bile istemediğimiz bazı şehirler de dahil olmak üzere çok sayıda şehirden olağanüstü ilgi gördük." dedi.
Silver sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bugün yönetim kurulumuza da aktardık; ilk etapta yer alacak şehir grubuna ilişkin teklifleri sonuçlandırma aşamasındayız. Bu tekliflerin içinde yer alan Avrupalı temsilcilerin büyük bölümü, pazar günü oynanacak Dünya Kupası finali nedeniyle New York'ta olacak.
Mark ve ben de bu fırsattan yararlanarak onlarla bir dizi toplantı gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki birkaç hafta içinde bu anlaşmaların bir kısmını tamamlamayı umuyoruz. Sonrasında gerekli duyurular yapılacak.
Genel olarak Avrupa'nın dört bir yanında basketbola gösterilen ilgiden son derece memnunum."
Daha önce çıkan haberlerde NBA'in hedeflediği 12 şehir için 500 milyon dolar ile 1 milyar doların üzerinde değişen teklifler aldığı belirtilmişti.
Hiçbir kulüp, ligin belirlediği giriş ücretini ödemeden NBA Europe lisansı alamayacak. Organizasyonun 12 kalıcı üyesinin yanı sıra, yerel ligler ve FIBA organizasyonlarındaki performanslarına göre her sezon dört takım daha lige dahil edilecek.