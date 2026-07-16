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Monaco'da Golovin'e veda planı

Aleksandr Golovin'in transferi için Zenit ve Suudi Arabistan ekipleriyle görüşen Monaco, 30 yaşındaki futbolcusundan 25 milyon euro bonservis bekliyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Temmuz 2026 13:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Monaco'da Golovin'e veda planı
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Monaco, 2018 yılında CSKA Moskova'dan kadrosuna kattığı Aleksandr Golovin'e bu yaz veda edebilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Finansal kriterler nedeniyle Golovin'i bırakmaya hazır olan Monaco, 30 yaşındaki futbolcunun transferi için Suudi Arabistan ekipleri ve Zenit ile görüşüyor.

Monaco, Rus futbolcusunun olası transferinden 25 milyon euro bonservis bedeli bekliyor.

Monaco'da 267 maçta süre bulan Golovin, 39 gol attı ve 46 asist yaptı.

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