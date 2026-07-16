Monaco'da Golovin'e veda planı

Monaco, 2018 yılında CSKA Moskova'dan kadrosuna kattığı Aleksandr Golovin'e bu yaz veda edebilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Finansal kriterler nedeniyle Golovin'i bırakmaya hazır olan Monaco, 30 yaşındaki futbolcunun transferi için Suudi Arabistan ekipleri ve Zenit ile görüşüyor.
Monaco, Rus futbolcusunun olası transferinden 25 milyon euro bonservis bedeli bekliyor.
Monaco'da 267 maçta süre bulan Golovin, 39 gol attı ve 46 asist yaptı.
Monaco, Rus futbolcusunun olası transferinden 25 milyon euro bonservis bedeli bekliyor.
Monaco'da 267 maçta süre bulan Golovin, 39 gol attı ve 46 asist yaptı.