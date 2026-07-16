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Karşıyaka'da Ahmet Kandemir beklemede

Karşıyaka'da sözleşmesi biten başantrenör Ahmet Kandemir, yönetimi bekliyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Temmuz 2026 12:31
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'da Ahmet Kandemir beklemede
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Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi sponsor belirsizliği sürdüğü için henüz adım atmayan Karşıyaka'da sözleşmesi biten antrenör Ahmet Kandemir de yönetimi bekliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Geçen sezon son 7 maçta göreve geldiği takımı 52 yıldır yer aldığı ligde mucizevi bir şekilde küme düşmekten kurtaran Kandemir'in hafta başına kadar bekleyeceği öğrenildi.

Daha önce bir kez İzmir'e gelerek yeni yönetimle görüşen tecrübeli çalıştırıcı hafta başına kadar kulüpteki gelişmeleri takip edip kariyeriyle ilgili karar verecek.

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