Fenerbahçe'den Hamburg'a ret!

Fenerbahçe'de yeni sezonun kadro yapılanması devam ederken Sidiki Cherif için dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bundesliga ekibi Hamburg'un, 19 yaşındaki santrforu kadrosuna katmak amacıyla sarı-lacivertli yönetime satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunduğu öğrenildi.
TOPLAM 19 MİLYON EUROLUK PAKET
Alman ekibinin Fenerbahçe'ye 4 milyon euro kiralama bedeli ve 15 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir teklif yaptığı belirtildi.
Ancak sözleşmede yer alan satın alma maddesinin zorunlu olmaması nedeniyle sarı-lacivertli yönetim bu öneriye sıcak bakmadı.
Fenerbahçe, Hamburg'dan gelen teklifi geri çevirerek genç futbolcuyu bu şartlarla göndermeyeceğini bildirdi. Hamburg'un daha önce de oyuncuyu kiralık ve satın alma opsiyonlu bir formülle istediği basına yansımıştı.
FENERBAHÇE'YE MALİYETİ 22 MİLYON EURO
Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i 1 Şubat 2026'da 4 milyon Euro kiralama ve 18 milyon Euro zorunlu satın alma maddesiyle transfer etmişti.
Sidiki Cherif, 2025-2026 sezonunda Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 12 karşılaşmaya çıkarak 2 gol kaydetti. Genç santrfor, Türkiye Kupası'nda 2 maçta 1 gol atarken Avrupa Ligi'nde oynadığı 2 karşılaşmada ise 1 asist yaptı.
TOPLAM 19 MİLYON EUROLUK PAKET
Alman ekibinin Fenerbahçe'ye 4 milyon euro kiralama bedeli ve 15 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir teklif yaptığı belirtildi.
Ancak sözleşmede yer alan satın alma maddesinin zorunlu olmaması nedeniyle sarı-lacivertli yönetim bu öneriye sıcak bakmadı.
Fenerbahçe, Hamburg'dan gelen teklifi geri çevirerek genç futbolcuyu bu şartlarla göndermeyeceğini bildirdi. Hamburg'un daha önce de oyuncuyu kiralık ve satın alma opsiyonlu bir formülle istediği basına yansımıştı.
FENERBAHÇE'YE MALİYETİ 22 MİLYON EURO
Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i 1 Şubat 2026'da 4 milyon Euro kiralama ve 18 milyon Euro zorunlu satın alma maddesiyle transfer etmişti.
Sidiki Cherif, 2025-2026 sezonunda Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 12 karşılaşmaya çıkarak 2 gol kaydetti. Genç santrfor, Türkiye Kupası'nda 2 maçta 1 gol atarken Avrupa Ligi'nde oynadığı 2 karşılaşmada ise 1 asist yaptı.