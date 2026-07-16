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Fenerbahçe'den Hamburg'a ret!

Fenerbahçe, Sidiki Cherif için Hamburg'tan gelen 4 milyon Euro kiralama ve 15 milyon Euro opsiyonlu teklifi geri çevirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Temmuz 2026 11:59 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2026 12:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe'den Hamburg'a ret!
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Fenerbahçe'de yeni sezonun kadro yapılanması devam ederken Sidiki Cherif için dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bundesliga ekibi Hamburg'un, 19 yaşındaki santrforu kadrosuna katmak amacıyla sarı-lacivertli yönetime satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunduğu öğrenildi.

TOPLAM 19 MİLYON EUROLUK PAKET

Alman ekibinin Fenerbahçe'ye 4 milyon euro kiralama bedeli ve 15 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir teklif yaptığı belirtildi.

Ancak sözleşmede yer alan satın alma maddesinin zorunlu olmaması nedeniyle sarı-lacivertli yönetim bu öneriye sıcak bakmadı.

Fenerbahçe, Hamburg'dan gelen teklifi geri çevirerek genç futbolcuyu bu şartlarla göndermeyeceğini bildirdi. Hamburg'un daha önce de oyuncuyu kiralık ve satın alma opsiyonlu bir formülle istediği basına yansımıştı.

FENERBAHÇE'YE MALİYETİ 22 MİLYON EURO

Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i 1 Şubat 2026'da 4 milyon Euro kiralama ve 18 milyon Euro zorunlu satın alma maddesiyle transfer etmişti.

Sidiki Cherif, 2025-2026 sezonunda Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 12 karşılaşmaya çıkarak 2 gol kaydetti. Genç santrfor, Türkiye Kupası'nda 2 maçta 1 gol atarken Avrupa Ligi'nde oynadığı 2 karşılaşmada ise 1 asist yaptı. 

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