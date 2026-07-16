Fenerbahçe'de kritik gün: Şampiyonlar Ligi kadrosu

Fenerbahçe'de bu sezon lig şampiyonluğu kadar, 2008'den beri süren Şampiyonlar Ligi hasretine son vermek de hedefler arasında... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak olan Kanarya, Polonya ekibi Gornik Zabrze ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe, bu eşleşme için UEFA'ya kadro bildirimini bu gece saat 23.59'a kadar yapmak zorunda.
Kurallara göre 21 Temmuz'da oynanacak ilk maçın başlama vuruşundan 24 saat öncesine kadar kadroda 2 değişiklik yapılabiliyor.
+4 kontenjana 7 aday
Fenerbahçe'nin bildireceği liste, özellikle yabancı oyuncuların geleceğini de belirleyecek. TFF, bu sezon kontenjanın 10+4 şeklinde olacağını açıklamıştı. SarıLacivertliler'in kadrosunda ise 23 yabancı bulunuyor. +4 kontenjanına uygun isimler Nene, Cherif, Brown, Mimovic, Fayed ve Amara Diouf.
İsmail Kartal'ın zor kararı
Kanarya'da +4 kontenjan dışında 10 yabancı isme lisans çıkarılabilecek Mevcut kadroda 17 futbolcu bulunuyor. Üstelik transferlerin devam etmesi ve bu sayının daha da artmasına kesin gözüyle bakılıyor. İsmail Kartal'ı zorlu bir karar bekliyor.
Kurallara göre 21 Temmuz'da oynanacak ilk maçın başlama vuruşundan 24 saat öncesine kadar kadroda 2 değişiklik yapılabiliyor.
+4 kontenjana 7 aday
Fenerbahçe'nin bildireceği liste, özellikle yabancı oyuncuların geleceğini de belirleyecek. TFF, bu sezon kontenjanın 10+4 şeklinde olacağını açıklamıştı. SarıLacivertliler'in kadrosunda ise 23 yabancı bulunuyor. +4 kontenjanına uygun isimler Nene, Cherif, Brown, Mimovic, Fayed ve Amara Diouf.
İsmail Kartal'ın zor kararı
Kanarya'da +4 kontenjan dışında 10 yabancı isme lisans çıkarılabilecek Mevcut kadroda 17 futbolcu bulunuyor. Üstelik transferlerin devam etmesi ve bu sayının daha da artmasına kesin gözüyle bakılıyor. İsmail Kartal'ı zorlu bir karar bekliyor.