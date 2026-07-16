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Umut Meraş'tan Amed S.F tercihi için dikkat çeken sözler!

Amed Sportif Faaliyetler'in yeni transferi Umut Meraş, kulübü tercih etmesinde kendisine duyulan güven, aidiyet duygusu, kulübün kültürü ve camianın büyüklüğünün etkili olduğunu söyledi. 30 yaşındaki futbolcu, yaklaşık bir ay süren transfer sürecinde eşinin de kararına katkı sağladığını belirtti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Temmuz 2026 11:53
Haber: AA
Umut Meraş'tan Amed S.F tercihi için dikkat çeken sözler!
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Amed Sportif Faaliyetler'in yeni transferi Umut Meraş, transfer süreci ve yeni sezon öncesindeki düşüncelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanan açıklamada konuşan 30 yaşındaki futbolcu, Amed Sportif Faaliyetler'e katıldığı için mutlu olduğunu ifade etti.

"KENDİME DUYULAN GÜVEN EN BÜYÜK ETKENDİ"

Transfer sürecinin yaklaşık bir ay sürdüğünü belirten Umut Meraş, kararında kendisine gösterilen güven ve aidiyet duygusunun önemli rol oynadığını söyledi.

Umut Meraş, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle bana olan güven ve aidiyet duygusunu hissetmem Amedspor'u tercih etmemde en büyük etkendi. Buranın kültürü ve camianın büyüklüğü benim buraya gelmemde etkili oldu. Transfer sürecim bir aylık bir süreç. Eşim de Ağrılı. Buranın kültürü, ne kadar güzel ve iyi olduğu konusunda benimle sürekli konuştu. Buraya gelmemde eşimin de çok etkisi vardı. Bismillah diyerek başlayacağız."

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