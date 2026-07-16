Fred'den kafa karıştıran performans

Sezon bittiğinde Fred, yolların ayrılması muhtemel isimlerin başında geliyordu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İsmail Kartal'ın yeniden teknik direktör olması sonrası Sambacı adeta yeniden doğdu. Brezilyalı orta saha oyuncusu, oynanan 3 hazırlık mücadelesinde en dikkat çeken isim oldu.
Fred, başarılı performansını 1 gol ve 2 asistle süsledi.
KAFALAR KARIŞTI
Sambacı, İsmail Kartal'lı ilk sezonundaki günlerine dönüş sinyali verirken, yabancı kontenjanı dolu olmasına rağmen geleceğiyle ilgili olarak yönetimin ve teknik heyetin kafasını karıştırdı.
Fred, başarılı performansını 1 gol ve 2 asistle süsledi.
KAFALAR KARIŞTI
Sambacı, İsmail Kartal'lı ilk sezonundaki günlerine dönüş sinyali verirken, yabancı kontenjanı dolu olmasına rağmen geleceğiyle ilgili olarak yönetimin ve teknik heyetin kafasını karıştırdı.