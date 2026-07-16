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Fred'den kafa karıştıran performans

Fenerbahçe'de gönderilmesine kesin gözüyle bakılan Fred, sezon öncesi performansıyla kafa karıştırdı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Temmuz 2026 12:24
Fred'den kafa karıştıran performans
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Sezon bittiğinde Fred, yolların ayrılması muhtemel isimlerin başında geliyordu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İsmail Kartal'ın yeniden teknik direktör olması sonrası Sambacı adeta yeniden doğdu. Brezilyalı orta saha oyuncusu, oynanan 3 hazırlık mücadelesinde en dikkat çeken isim oldu.

Fred, başarılı performansını 1 gol ve 2 asistle süsledi.

KAFALAR KARIŞTI

Sambacı, İsmail Kartal'lı ilk sezonundaki günlerine dönüş sinyali verirken, yabancı kontenjanı dolu olmasına rağmen geleceğiyle ilgili olarak yönetimin ve teknik heyetin kafasını karıştırdı. 

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