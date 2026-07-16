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Galatasaray'dan Julio Enciso için teklif hazırlığı

Galatasaray, Julio Enciso için Strasbourg'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Temmuz 2026 13:09 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2026 13:15
Haber: Trtspor, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan Julio Enciso için teklif hazırlığı
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Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un da transfer listesinde olduğunu açıkladığı Julio Enciso için harekete geçiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TRT Spor'da yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar, Paraguaylı futbolcu için Strasbourg'a teklif yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray, Enciso'nun transferi için Fransız ekibi Strasbourg'a satın alma opsiyonlu kiralık teklifinde bulunacak.

SEZON PERFORMANSI

Julio Enciso geçen sezon Strasbourg formasıyla Fransa Ligi'nde 27 maçta 3 kez fileleri sarstı ve 6 gol pası verdi. Paraguaylı oyuncu Dünya Kupası'nda ise 3 karşılaşmada 2 asist yaptı.

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