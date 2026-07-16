Galatasaray'dan Julio Enciso için teklif hazırlığı

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un da transfer listesinde olduğunu açıkladığı Julio Enciso için harekete geçiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TRT Spor'da yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar, Paraguaylı futbolcu için Strasbourg'a teklif yapmaya hazırlanıyor.
Galatasaray, Enciso'nun transferi için Fransız ekibi Strasbourg'a satın alma opsiyonlu kiralık teklifinde bulunacak.
SEZON PERFORMANSI
Julio Enciso geçen sezon Strasbourg formasıyla Fransa Ligi'nde 27 maçta 3 kez fileleri sarstı ve 6 gol pası verdi. Paraguaylı oyuncu Dünya Kupası'nda ise 3 karşılaşmada 2 asist yaptı.
Galatasaray, Enciso'nun transferi için Fransız ekibi Strasbourg'a satın alma opsiyonlu kiralık teklifinde bulunacak.
SEZON PERFORMANSI
Julio Enciso geçen sezon Strasbourg formasıyla Fransa Ligi'nde 27 maçta 3 kez fileleri sarstı ve 6 gol pası verdi. Paraguaylı oyuncu Dünya Kupası'nda ise 3 karşılaşmada 2 asist yaptı.