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Hawks'ta Gueye en az 3-4 ay sahalardan uzak kalacak

Atlanta Hawks forveti Mouhamed Gueye, antrenman sırasında sol ayağında meydana gelen kırık nedeniyle ameliyat oldu ve 2026-27 sezonunun başlangıcını kaçırma riskiyle karşı karşıya kaldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Temmuz 2026 13:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Hawks'ta Gueye en az 3-4 ay sahalardan uzak kalacak
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Atlanta Hawks forveti Mouhamed Gueye, antrenman sırasında sol ayağında meydana gelen kırık nedeniyle ameliyat oldu ve 2026-27 sezonunun başlangıcını kaçırma riskiyle karşı karşıya kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hawks, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Gueye'nin 8 Temmuz'da yaşadığı sakatlığın ardından salı günü ameliyat edildiğini duyurdu.

2.11 metre boyundaki Gueye, geçtiğimiz sezon Atlanta formasıyla 77 maçta görev alırken bunların sekizine ilk beşte başladı. Genç oyuncu sezonu 4.4 sayı ve 3.6 ribaund ortalamalarıyla tamamlarken, 2024-25 sezonunda ise 28 kez ilk beşte başlayıp 6.0 sayı ve 4.2 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

Kulüp, Gueye'nin durumunun üç ila dört ay içinde yeniden değerlendirileceğini açıkladı. Bu süreç, yeni sezonun başlangıcıyla çakışabilir.

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