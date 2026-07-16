16 Temmuz
Universitatea Cluj-Dynamo Kiev
20:30
16 Temmuz
Ferencvaros-Vojvodina
21:15
16 Temmuz
Zilina-Hajduk Split
21:30
16 Temmuz
Vestri-Qarabag FK
23:00
16 Temmuz
FC Inter Turku-FK Sarajevo
1-166'

Trabzonspor'dan Oulai açıklaması: "Fiorentina ile büyük ölçüde anlaştık"

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Christ Inao Oulai'nin Fiorentina'ya transferinde kulüplerin büyük ölçüde anlaştığını, sürecin oyuncunun kararına kaldığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Temmuz 2026 19:01 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2026 19:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Trabzonspor'dan Oulai açıklaması: 'Fiorentina ile büyük ölçüde anlaştık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (2)
Google News
Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, bordo-mavili futbolcu Christ Inao Oulai'nin Fiorentina'ya transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan ekibiyle yapılan görüşmelerde önemli mesafe kaydedildiğini belirten Kafkas, kulüplerin büyük ölçüde anlaşmaya vardığını söyledi.

Zeyyat Kafkas, "Oulai'yi vereceğiz. Kulüple büyük ölçüde anlaştık. Oyuncunun anlaşmasını bekliyoruz. Birkaç gün içerisinde Oulai'nin transferinin gerçekleşeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor ile Fiorentina arasındaki görüşmelerin son aşamaya geldiği belirtilirken, transferin tamamlanması için Oulai'nin İtalyan kulübüyle kişisel şartlarda anlaşması bekleniyor. 

REKOR BONSERVİS BEDELİ

Öte yandan Fiorentina'nın, bonuslarla birlikte 30 milyon euroyu bulan bir paket üzerinden Trabzonspor ile el sıkıştığı ortaya çıktı.

Anlaşmada ayrıca bordo-mavili kulübe, oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 10 pay verilmesini öngören bir maddenin de yer alacağı öğrenildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.