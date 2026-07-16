Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, bordo-mavili futbolcu Christ Inao Oulai'nin Fiorentina'ya transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan ekibiyle yapılan görüşmelerde önemli mesafe kaydedildiğini belirten Kafkas, kulüplerin büyük ölçüde anlaşmaya vardığını söyledi.
Zeyyat Kafkas, "Oulai'yi vereceğiz. Kulüple büyük ölçüde anlaştık. Oyuncunun anlaşmasını bekliyoruz. Birkaç gün içerisinde Oulai'nin transferinin gerçekleşeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Trabzonspor ile Fiorentina arasındaki görüşmelerin son aşamaya geldiği belirtilirken, transferin tamamlanması için Oulai'nin İtalyan kulübüyle kişisel şartlarda anlaşması bekleniyor.
REKOR BONSERVİS BEDELİ
Öte yandan Fiorentina'nın, bonuslarla birlikte 30 milyon euroyu bulan bir paket üzerinden Trabzonspor ile el sıkıştığı ortaya çıktı.
Anlaşmada ayrıca bordo-mavili kulübe, oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 10 pay verilmesini öngören bir maddenin de yer alacağı öğrenildi.
Zeyyat Kafkas, "Oulai'yi vereceğiz. Kulüple büyük ölçüde anlaştık. Oyuncunun anlaşmasını bekliyoruz. Birkaç gün içerisinde Oulai'nin transferinin gerçekleşeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Trabzonspor ile Fiorentina arasındaki görüşmelerin son aşamaya geldiği belirtilirken, transferin tamamlanması için Oulai'nin İtalyan kulübüyle kişisel şartlarda anlaşması bekleniyor.
REKOR BONSERVİS BEDELİ
Öte yandan Fiorentina'nın, bonuslarla birlikte 30 milyon euroyu bulan bir paket üzerinden Trabzonspor ile el sıkıştığı ortaya çıktı.
Anlaşmada ayrıca bordo-mavili kulübe, oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 10 pay verilmesini öngören bir maddenin de yer alacağı öğrenildi.