Keinan Davis: 'Zaniolo'nun kalmasını istiyoruz'

Udinese forması giyen Keinan Davis, Nicolo Zaniolo ile ilgili konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Udinese'nin Galatasaray'dan bonservisini aldığı Zaniolo, İtalyan ekibiyle maaş konusunda anlaşamadı ve şu anda antrenmanlara çıkmıyor.
Davis, İtalyan futbolcu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Nico çok güçlü bir oyuncu, hepimiz şu anda onun da aramızda olmasını isterdik. Hepimiz onu seviyoruz." diye konuştu.
Keinan Davis, "Geçen seneki birçok oyuncu hala burada ve takımımız güçlü ama Nico da olsaydı daha da güçlü olurdu. Umarım yakında burada olur." sözlerini sarf etti.
Udinese forması altında geride kalan sezonda 32 maçta süre bulan 28 yaşındaki Davis, 10 gol attı ve 4 asist yaptı.
Davis, İtalyan futbolcu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Nico çok güçlü bir oyuncu, hepimiz şu anda onun da aramızda olmasını isterdik. Hepimiz onu seviyoruz." diye konuştu.
Keinan Davis, "Geçen seneki birçok oyuncu hala burada ve takımımız güçlü ama Nico da olsaydı daha da güçlü olurdu. Umarım yakında burada olur." sözlerini sarf etti.
Udinese forması altında geride kalan sezonda 32 maçta süre bulan 28 yaşındaki Davis, 10 gol attı ve 4 asist yaptı.