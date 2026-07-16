16 Temmuz
Universitatea Cluj-Dynamo Kiev
20:30
16 Temmuz
Ferencvaros-Vojvodina
21:15
16 Temmuz
Zilina-Hajduk Split
21:30
16 Temmuz
Vestri-Qarabag FK
23:00
16 Temmuz
FC Inter Turku-FK Sarajevo
18:00

Eşi benzeri görülmemiş bir sohbet

Bu temmuz ayında EA SPORTS™ Presents Icons of Football, oyunun en etkili üç ismi David Beckham, Zinédine Zidane ve Zlatan Ibrahimović'i ilk kez aynı masada buluşturuyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Temmuz 2026 15:43
Haber: Basın Bülteni
Eşi benzeri görülmemiş bir sohbet
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18 Temmuz'da EA SPORTS YouTube kanalı ve Spotify'da yayımlanacak EA SPORTS™ Presents Icons of Football, Alex Aljoe moderatörlüğünde samimi, senaryosuz ve geniş kapsamlı bir sohbet sunuyor.

Hayranlar ilk kez Beckham, Zidane ve Zlatan'ı bir arada dinleyecek; üç efsane yalnızca kendilerinin aktarabileceği hikâyeleri, içgörüleri ve bakış açılarını paylaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Futbol kültürünü Beckham, Zidane ve Zlatan kadar şekillendiren çok az oyuncu var. Üçü de sahada mükemmelliğin ölçüsünü yeniden belirlerken oyunun etkisini sahanın çok ötesine taşıdı. EA SPORTS Presents Icons of Football ile bir araya gelen üç efsane, yalnızca EA SPORTS'un hayata geçirebileceği bir sohbette kariyerlerine damga vuran anları, futbolun nasıl değiştiğini ve futbolu bundan sonra nelerin beklediğini anlatıyor.

Bilmeniz Gerekenler

  • Ne:EA SPORTS™ Presents Icons of Football

  • Kimler: David Beckham, Zinédine Zidane, Zlatan Ibrahimović

  • Moderatör: Alex Aljoe

  • Ne zaman: 18 Temmuz 2026

  • Nerede: EA SPORTS YouTube ve Spotify

https://www.instagram.com/p/DavLxDjBo-M/   

Futbol Dünyasının En Güçlü Sesleri Bir Arada

EA SPORTS™ Presents Icons of Football, spor dünyası açısından tarihi bir hafta sonunda sporcuları, ünlüleri, içerik üreticilerini ve küresel futbol topluluğunun üyelerini New York'ta bir araya getiren özel buluşma EA SPORTS™ Presents House of Football with Sports Illustrated kapsamında kaydedilecek.

EA SPORTS, hayranların futbolla her gün yeni yollarla bağ kurmasına yardımcı oluyor. Dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar bu yaz bir araya gelirken EA SPORTS Presents House of Football ve Icons of Football; futbol kültürüne ilham veren hikâyeleri ve anları hayranlara yaklaştırarak oyuna duyulan tutkuyu, topluluk ruhunu ve ortak sevgiyi kutluyor.

Icons of Football'u İzleyin

EA SPORTS™ Presents Icons of Football, 18 Temmuz'da YouTube ve Spotify'da izlenebilecek. Beckham, Zidane ve Zlatan'ın sohbetini kaçırmayın!

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