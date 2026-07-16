Eşi benzeri görülmemiş bir sohbet

Futbol kültürünü Beckham, Zidane ve Zlatan kadar şekillendiren çok az oyuncu var. Üçü de sahada mükemmelliğin ölçüsünü yeniden belirlerken oyunun etkisini sahanın çok ötesine taşıdı. EA SPORTS Presents Icons of Football ile bir araya gelen üç efsane, yalnızca EA SPORTS'un hayata geçirebileceği bir sohbette kariyerlerine damga vuran anları, futbolun nasıl değiştiğini ve futbolu bundan sonra nelerin beklediğini anlatıyor.





Bilmeniz Gerekenler





Ne:EA SPORTS™ Presents Icons of Football





Kimler: David Beckham, Zinédine Zidane, Zlatan Ibrahimović





Moderatör: Alex Aljoe





Ne zaman: 18 Temmuz 2026





Nerede: EA SPORTS YouTube ve Spotify





https://www.instagram.com/p/DavLxDjBo-M/





Futbol Dünyasının En Güçlü Sesleri Bir Arada





EA SPORTS™ Presents Icons of Football, spor dünyası açısından tarihi bir hafta sonunda sporcuları, ünlüleri, içerik üreticilerini ve küresel futbol topluluğunun üyelerini New York'ta bir araya getiren özel buluşma EA SPORTS™ Presents House of Football with Sports Illustrated kapsamında kaydedilecek.



