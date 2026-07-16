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Liverpool'da Szoboszlai'ye yeni sözleşme!

Liverpool, Macar futbolcusu Dominik Szoboszlai ile sözleşme uzatmak konusunda anlaşmaya vardı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Temmuz 2026 14:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Liverpool'da Szoboszlai'ye yeni sözleşme!
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Liverpool, mevcut sözleşmesi 2028'e kadar devam eden Dominik Szoboszlai ile sözleşme uzatacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiliz basınında yer alan habere göre, Liverpool ve Szoboszlai, sözleşme uzatılması konusunda anlaşma sağladı.

Dominik Szoboszlai'nin yeni sözleşmesiyle ilgili kısa süre içerisinde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.

2023 yılından bu yana Liverpool'da forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde 147 maçta sahaya çıktı ve 28 gol, 26 asistlik performans ortaya koydu.

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