Liverpool'da Szoboszlai'ye yeni sözleşme!

Liverpool, mevcut sözleşmesi 2028'e kadar devam eden Dominik Szoboszlai ile sözleşme uzatacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiliz basınında yer alan habere göre, Liverpool ve Szoboszlai, sözleşme uzatılması konusunda anlaşma sağladı.
Dominik Szoboszlai'nin yeni sözleşmesiyle ilgili kısa süre içerisinde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.
2023 yılından bu yana Liverpool'da forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde 147 maçta sahaya çıktı ve 28 gol, 26 asistlik performans ortaya koydu.
Dominik Szoboszlai'nin yeni sözleşmesiyle ilgili kısa süre içerisinde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.
2023 yılından bu yana Liverpool'da forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde 147 maçta sahaya çıktı ve 28 gol, 26 asistlik performans ortaya koydu.