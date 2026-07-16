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Diego Carlos'a talip çıktı!

Vasco da Gama, Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Diego Carlos ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Temmuz 2026 14:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Diego Carlos'a talip çıktı!
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Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Diego Carlos'a ülkesinden talip çıktı.

BİLGİ TOPLAMAYA BAŞLADILAR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Brezilya basınında yer alan habere göre, Vasco da Gama, 33 yaşındaki savunma oyuncusu ile ilgileniyor.

Vasco da Gama'nın, Diego Carlos'un transfer şartlarıyla ilgili bilgi toplamaya başladığı belirtildi.

Brezilya temsilcisi, Diego Carlos'u bir yıl kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor ve deneyimli savunma oyuncusunun maaşını karşılayabilecek bir formül için Carlos'un temsilcisiyle temaslarda bulunuyor.

LILLE DE DEVREDE

Diego Carlos'un önceliğinin Avrupa'da kalmak olduğu ve Fransa'dan Lille'nin de 33 yaşındaki savunma oyuncusuna ilgisinin olduğu öne sürüldü.

GEÇEN YIL COMO'YA GİTTİ

Fenerbahçe, Diego Carlos'u geçen sezon kiralık olarak Como'ya göndermişti. Diego Carlos, İtalyan ekibinde 31 maçta süre buldu ve savunma performansının yanı sıra 1 gol, 1 asistle skor katkısı da sağladı.

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