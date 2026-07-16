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Italiano dört oyuncuyu kadroda düşünmüyor

Slovakya kampını tamamlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano'nun yeni sezon kadro planı şekillenmeye başladı. İtalyan çalıştırıcının Elan Ricardo, Emrecan, Jean Onana ve Can Keleş'i kadroda düşünmediği, üç oyuncunun durumunun ise belirsizliğini koruduğu öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Temmuz 2026 13:57
Italiano dört oyuncuyu kadroda düşünmüyor
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Beşiktaş'ta Slovakya kampının tamamlanmasının ardından yeni sezon kadro planlaması netleşmeye başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlıların 23 Temmuz'da UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Midtjylland ile oynayacağı karşılaşma öncesinde teknik direktör Vincenzo Italiano'nun kadrosunu büyük ölçüde şekillendirdiği belirtildi.

DÖRT OYUNCU KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Vincenzo Italiano, Elan Ricardo, Emrecan, Jean Onana ve Can Keleş'i yeni sezon kadrosunda düşünmediğini yönetime bildirdi.

ÜÇ İSMİN DURUMU BELİRSİZ

UEFA'ya oyuncu listesini bildirmeye hazırlanan Beşiktaş'ta Joao Mario, Al-Musrati ve Tayyip Talha Sanuç'un geleceği ise henüz netleşmedi.

Siyah-beyazlı yönetimin, kadro bildirimi öncesinde bu üç oyuncuyla ilgili kararını vermesi bekleniyor.

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