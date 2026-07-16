Italiano dört oyuncuyu kadroda düşünmüyor

Beşiktaş'ta Slovakya kampının tamamlanmasının ardından yeni sezon kadro planlaması netleşmeye başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlıların 23 Temmuz'da UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Midtjylland ile oynayacağı karşılaşma öncesinde teknik direktör Vincenzo Italiano'nun kadrosunu büyük ölçüde şekillendirdiği belirtildi.
DÖRT OYUNCU KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Vincenzo Italiano, Elan Ricardo, Emrecan, Jean Onana ve Can Keleş'i yeni sezon kadrosunda düşünmediğini yönetime bildirdi.
ÜÇ İSMİN DURUMU BELİRSİZ
UEFA'ya oyuncu listesini bildirmeye hazırlanan Beşiktaş'ta Joao Mario, Al-Musrati ve Tayyip Talha Sanuç'un geleceği ise henüz netleşmedi.
Siyah-beyazlı yönetimin, kadro bildirimi öncesinde bu üç oyuncuyla ilgili kararını vermesi bekleniyor.
DÖRT OYUNCU KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Vincenzo Italiano, Elan Ricardo, Emrecan, Jean Onana ve Can Keleş'i yeni sezon kadrosunda düşünmediğini yönetime bildirdi.
ÜÇ İSMİN DURUMU BELİRSİZ
UEFA'ya oyuncu listesini bildirmeye hazırlanan Beşiktaş'ta Joao Mario, Al-Musrati ve Tayyip Talha Sanuç'un geleceği ise henüz netleşmedi.
Siyah-beyazlı yönetimin, kadro bildirimi öncesinde bu üç oyuncuyla ilgili kararını vermesi bekleniyor.