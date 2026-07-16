Tatum: 'Brown ile artık takım arkadaşı olmamak garip'

Boston Celtics'in bu ayın başında yıldız oyuncusu Jaylen Brown'ı Philadelphia 76ers'a takas etmesinin ardından Jayson Tatum, ESPY Ödülleri'nde bu ayrılıkla ilgili açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "Tamamen dürüst olmam gerekirse garip bir his," diyen Tatum, kırmızı halıda yaptığı açıklamada, "Dokuz yıldır Celtics'teyim ve o dokuz yılın tamamında Jaylen takım arkadaşımdı." ifadelerini kullandı.
Brown'ın, Celtics'in Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo'yu kadrosuna katma girişimleri sırasında takasa açık olduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Bucks'ın iki kez MVP seçilen yıldızı Miami Heat'e göndermesinin ardından Celtics, Brown için takas görüşmelerini sürdürdü ve sonunda eski Finaller MVP'sini Paul George ile draft hakları karşılığında Philadelphia'ya gönderdi.
"Kariyeriniz boyunca NBA'in bir iş olduğunu, oyuncuların takım değiştirdiğini, koçların ve yönetimlerin değiştiğini biliyorsunuz. Ama bu, yaşananları daha kolay hale getirmiyor," diyen Tatum sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bunun insani bir tarafı da var ve o duyguları hissediyorsunuz. Şehir de aynı duyguları yaşıyor. Ama diğer taraftan yeni takım arkadaşlarımızı da açık kollarla karşılamamız ve yeni sezona odaklanmamız gerekiyor. Yani bir denge kurmak zorundasınız ama yine de garip."
Geçtiğimiz sezon aşil sakatlığının ardından parkelere dönen Tatum, 16 maçta forma giydi. Altı kez All-Star seçilen yıldız oyuncu, maç başına 32.6 dakikada 21.8 sayı, 10 ribaund ve 5.3 asist ortalamaları yakaladı.
Brown'ın, Celtics'in Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo'yu kadrosuna katma girişimleri sırasında takasa açık olduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Bucks'ın iki kez MVP seçilen yıldızı Miami Heat'e göndermesinin ardından Celtics, Brown için takas görüşmelerini sürdürdü ve sonunda eski Finaller MVP'sini Paul George ile draft hakları karşılığında Philadelphia'ya gönderdi.
"Kariyeriniz boyunca NBA'in bir iş olduğunu, oyuncuların takım değiştirdiğini, koçların ve yönetimlerin değiştiğini biliyorsunuz. Ama bu, yaşananları daha kolay hale getirmiyor," diyen Tatum sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bunun insani bir tarafı da var ve o duyguları hissediyorsunuz. Şehir de aynı duyguları yaşıyor. Ama diğer taraftan yeni takım arkadaşlarımızı da açık kollarla karşılamamız ve yeni sezona odaklanmamız gerekiyor. Yani bir denge kurmak zorundasınız ama yine de garip."
Geçtiğimiz sezon aşil sakatlığının ardından parkelere dönen Tatum, 16 maçta forma giydi. Altı kez All-Star seçilen yıldız oyuncu, maç başına 32.6 dakikada 21.8 sayı, 10 ribaund ve 5.3 asist ortalamaları yakaladı.