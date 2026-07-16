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Romelu Lukaku için Türkiye gelişmesi: Fenerbahçe önde!

Napoli forması giyen Romelu Lukaku için Türkiye iddiası gündeme geldi. İtalyan basınına göre, Fenerbahçe, Belçikalı golcünün transferi konusunda Beşiktaş'ın bir adım önünde yer alıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Temmuz 2026 14:06 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2026 14:08
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Romelu Lukaku için Türkiye gelişmesi: Fenerbahçe önde!
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Napoli ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek Romelu Lukaku'nun geleceğine dair belirsizlik devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Belçika ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Lukaku, milli takımı adına kupanın sona ermesinin ardından ülkesine döndü ve ailesiyle birlikte vakit geçirerek geleceğini değerlendirecek.

TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR

Il Mattino'da yer alan habere göre, Lukaku, özellikle uygun mali koşulların sağlanması koşuluyla Türkiye'ye transferine sıcak bakıyor.

FENERBAHÇE ÖNDE

Lukaku'ya Türkiye'den şu anda en fazla ilgi gösteren takımın Fenerbahçe olduğu ve sarı-lacivertlilerin, bu transferde Beşiktaş'tan bir adım önde olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE TEKLİF SUNARSA...

Fenerbahçe'nin bu ilgisinin resmi teklife dönüşmesi halinde 33 yaşındaki golcü için Türkiye seçeneğinin somut bir olasılık haline gelebileceği belirtildi.

İtalyan basını, daha önce Napoli'nin, Lukaku'dan 10 milyon euro bonservis beklediğini duyurmuştu.

GEÇEN SEZON 1 GOL ATTI

Geçen sezon yaşadığı uzun süreli sakatlık nedeniyle yalnızca 7 maçta süre bulabilen Belçikalı Lukaku, 1 kez ağları havalandırdı.

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