Romelu Lukaku için Türkiye gelişmesi: Fenerbahçe önde!

Napoli ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek Romelu Lukaku'nun geleceğine dair belirsizlik devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Belçika ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Lukaku, milli takımı adına kupanın sona ermesinin ardından ülkesine döndü ve ailesiyle birlikte vakit geçirerek geleceğini değerlendirecek.
TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR
Il Mattino'da yer alan habere göre, Lukaku, özellikle uygun mali koşulların sağlanması koşuluyla Türkiye'ye transferine sıcak bakıyor.
FENERBAHÇE ÖNDE
Lukaku'ya Türkiye'den şu anda en fazla ilgi gösteren takımın Fenerbahçe olduğu ve sarı-lacivertlilerin, bu transferde Beşiktaş'tan bir adım önde olduğu belirtildi.
FENERBAHÇE TEKLİF SUNARSA...
Fenerbahçe'nin bu ilgisinin resmi teklife dönüşmesi halinde 33 yaşındaki golcü için Türkiye seçeneğinin somut bir olasılık haline gelebileceği belirtildi.
İtalyan basını, daha önce Napoli'nin, Lukaku'dan 10 milyon euro bonservis beklediğini duyurmuştu.
GEÇEN SEZON 1 GOL ATTI
Geçen sezon yaşadığı uzun süreli sakatlık nedeniyle yalnızca 7 maçta süre bulabilen Belçikalı Lukaku, 1 kez ağları havalandırdı.
TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR
Il Mattino'da yer alan habere göre, Lukaku, özellikle uygun mali koşulların sağlanması koşuluyla Türkiye'ye transferine sıcak bakıyor.
FENERBAHÇE ÖNDE
Lukaku'ya Türkiye'den şu anda en fazla ilgi gösteren takımın Fenerbahçe olduğu ve sarı-lacivertlilerin, bu transferde Beşiktaş'tan bir adım önde olduğu belirtildi.
FENERBAHÇE TEKLİF SUNARSA...
Fenerbahçe'nin bu ilgisinin resmi teklife dönüşmesi halinde 33 yaşındaki golcü için Türkiye seçeneğinin somut bir olasılık haline gelebileceği belirtildi.
İtalyan basını, daha önce Napoli'nin, Lukaku'dan 10 milyon euro bonservis beklediğini duyurmuştu.
GEÇEN SEZON 1 GOL ATTI
Geçen sezon yaşadığı uzun süreli sakatlık nedeniyle yalnızca 7 maçta süre bulabilen Belçikalı Lukaku, 1 kez ağları havalandırdı.