'Klay, Warriors'a geri dönmeye sıcak bakıyor' iddiası!

Tecrübeli şutör Klay Thompson ile Golden State Warriors'ın yeniden bir araya gelmeye sıcak baktığı, ancak bunun gerçekleşmesinin büyük ölçüde LeBron James'in Golden State'i tercih etmesine bağlı olduğu öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Uygun şartların oluşması halinde Klay Thompson ile Warriors arasındaki yeniden birleşme ihtimali gündeme gelebilir.
NBA muhabiri Jake Fischer'ın aktardığına göre hem Thompson hem de Warriors cephesi, özellikle Golden State'in LeBron James'i kadrosuna katması halinde yeniden birlikte çalışmaya sıcak bakıyor.
Fischer, podcast yayınında, "Klay geçmişte LeBron'la birlikte oynamaya ilgi duymuştu. Golden State ile Klay'ın kariyeri güzel bir finalle noktalama fikri iki tarafı da heyecanlandıracaktır." ifadelerini kullandı.
Thompson, NBA kariyerinin ilk 13 sezonunu Golden State'te geçirmiş, Stephen Curry ve Draymond Green ile birlikte kulübün şampiyonluk döneminin en önemli parçalarından biri olmuştu.
Deneyimli şutör, Warriors formasıyla dört NBA şampiyonluğu kazanırken beş kez de All-Star seçildi. Golden State, Thompson'ı 2011 NBA Draftı'nda 11. sıradan seçmişti.
Fischer, Thompson'ın daha önce LeBron James ile aynı takımda oynama isteği göstermesinin, dört kez MVP seçilen yıldızın serbest oyuncu piyasasında Golden State'i tercih etmesi halinde yeniden birleşme ihtimalini güçlendirebileceğini belirtti.
Bununla birlikte, şu ana kadar Thompson ile Warriors arasında resmi bir görüşme yapıldığına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.
Thompson, 2024 yılında Dallas Mavericks ile imzaladığı üç yıl, 50 milyon dolarlık sözleşme kapsamında hâlâ Dallas'ın oyuncusu konumunda. Tecrübeli guard, anlaşmasının son sezonunda yaklaşık 17.46 milyon dolar kazanacak.
Bu nedenle Dallas'ın, Thompson'ın başka bir takımı serbestçe seçebilmesi için onu takas etmesi, serbest bırakması ya da sözleşme feshi konusunda anlaşmaya varması gerekiyor.
36 yaşındaki oyuncu, 2025-26 sezonunda 11.7 sayı, 2.1 ribaund ve 1.4 asist ortalamaları yakaladı.
Öte yandan Miami Heat'in de Thompson ile ilgilendiği öne sürülürken Fischer, bu ilginin belirli bir şartın gerçekleşmesine bağlı olduğunu aktardı.
Fischer, "Heat, Klay Thompson'ı yakından takip ediyor. Ancak bana söylenen, bunun ancak Dallas'ın Thompson ile sözleşme feshi konusunda anlaşması halinde gündeme gelebileceği." dedi.
Bu da Miami'nin mevcut şartlarda Thompson için bir takas girişiminde bulunmasının beklenmediği anlamına geliyor.
NBA muhabiri Jake Fischer'ın aktardığına göre hem Thompson hem de Warriors cephesi, özellikle Golden State'in LeBron James'i kadrosuna katması halinde yeniden birlikte çalışmaya sıcak bakıyor.
Fischer, podcast yayınında, "Klay geçmişte LeBron'la birlikte oynamaya ilgi duymuştu. Golden State ile Klay'ın kariyeri güzel bir finalle noktalama fikri iki tarafı da heyecanlandıracaktır." ifadelerini kullandı.
Thompson, NBA kariyerinin ilk 13 sezonunu Golden State'te geçirmiş, Stephen Curry ve Draymond Green ile birlikte kulübün şampiyonluk döneminin en önemli parçalarından biri olmuştu.
Deneyimli şutör, Warriors formasıyla dört NBA şampiyonluğu kazanırken beş kez de All-Star seçildi. Golden State, Thompson'ı 2011 NBA Draftı'nda 11. sıradan seçmişti.
Fischer, Thompson'ın daha önce LeBron James ile aynı takımda oynama isteği göstermesinin, dört kez MVP seçilen yıldızın serbest oyuncu piyasasında Golden State'i tercih etmesi halinde yeniden birleşme ihtimalini güçlendirebileceğini belirtti.
Bununla birlikte, şu ana kadar Thompson ile Warriors arasında resmi bir görüşme yapıldığına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.
Thompson, 2024 yılında Dallas Mavericks ile imzaladığı üç yıl, 50 milyon dolarlık sözleşme kapsamında hâlâ Dallas'ın oyuncusu konumunda. Tecrübeli guard, anlaşmasının son sezonunda yaklaşık 17.46 milyon dolar kazanacak.
Bu nedenle Dallas'ın, Thompson'ın başka bir takımı serbestçe seçebilmesi için onu takas etmesi, serbest bırakması ya da sözleşme feshi konusunda anlaşmaya varması gerekiyor.
36 yaşındaki oyuncu, 2025-26 sezonunda 11.7 sayı, 2.1 ribaund ve 1.4 asist ortalamaları yakaladı.
Öte yandan Miami Heat'in de Thompson ile ilgilendiği öne sürülürken Fischer, bu ilginin belirli bir şartın gerçekleşmesine bağlı olduğunu aktardı.
Fischer, "Heat, Klay Thompson'ı yakından takip ediyor. Ancak bana söylenen, bunun ancak Dallas'ın Thompson ile sözleşme feshi konusunda anlaşması halinde gündeme gelebileceği." dedi.
Bu da Miami'nin mevcut şartlarda Thompson için bir takas girişiminde bulunmasının beklenmediği anlamına geliyor.