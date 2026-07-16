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Fenerbahçe, efsane başkanı Faruk Ilgaz'ı vefatının 12. yılında andı

Fenerbahçe Kulübü, eski başkanlarından Faruk Ilgaz'ı vefatının 12. yılında saygı ve rahmetle andı. Mesajda, Ilgaz döneminde 1967-1968 sezonunda kazanılan beş kupalık tarihi başarıya da yer verildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Temmuz 2026 13:26
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe, efsane başkanı Faruk Ilgaz'ı vefatının 12. yılında andı
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Fenerbahçe Kulübü, eski başkanlarından Faruk Ilgaz'ı vefatının 12. yılında yayımladığı mesajla andı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, Faruk Ilgaz'ın başkanlık döneminde elde edilen başarılara dikkat çekildi.

"Saygı ve rahmetle anıyoruz"

Kulüpten yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"1966-1974, 1976-1980 ve 1983-1984 yılları arasında kulübümüzde başkanlık yapmış ve görev süresi boyunca önemli başarılara imza atmış efsane başkanlarımızdan Faruk Ilgaz'ı vefatının 12. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz."

BEŞ KUPALI TARİHİ SEZON

Fenerbahçe, Faruk Ilgaz'ın başkanlığı döneminde 1967-1968 sezonunda beş kupa kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Sarı-lacivertli ekip o sezon Türkiye Ligi Şampiyonluğu, Türkiye Kupası, Spor Toto Kupası, Balkan Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.

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