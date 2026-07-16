Aliağa FK'den çifte transfer

2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Aliağa Futbol, iki tecrübeli futbolcuyu kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-siyahlı kulüp, 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Okan Derici ile 32 yaşındaki ön libero Batuhan Artarslan'la 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
OKAN DERİCİ'NİN KARİYERİ
Okan Derici, Türkiye'de Galatasaray, Konyaspor, Gaziantep FK, Altınordu, Ümraniyespor, Denizlispor, Kırklarelispor ve Adana 01 FK formaları giydi.
BATUHAN ARTARSLAN KADROYA KATILDI
Son olarak 24Erzincanspor'da görev yapan Batuhan Artarslan ise kariyerinde Trabzonspor, 1461 Trabzon, Şanlıurfaspor, Erzurumspor ve Ümraniyespor formaları giydi.
İKİ AYRILIK AÇIKLANDI
Aliağa Futbol, kaleci Ahmet Pekgöz ve Oğuzhan Yıldırım ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kalecimiz Ahmet Pekgöz ve oyuncumuz Oğuzhan Yıldırım'la karşılıklı görüşmeler sonrasında yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Ahmet ve Oğuzhan'a kulübümüze verdikleri emekler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz."
OKAN DERİCİ'NİN KARİYERİ
Okan Derici, Türkiye'de Galatasaray, Konyaspor, Gaziantep FK, Altınordu, Ümraniyespor, Denizlispor, Kırklarelispor ve Adana 01 FK formaları giydi.
BATUHAN ARTARSLAN KADROYA KATILDI
Son olarak 24Erzincanspor'da görev yapan Batuhan Artarslan ise kariyerinde Trabzonspor, 1461 Trabzon, Şanlıurfaspor, Erzurumspor ve Ümraniyespor formaları giydi.
İKİ AYRILIK AÇIKLANDI
Aliağa Futbol, kaleci Ahmet Pekgöz ve Oğuzhan Yıldırım ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kalecimiz Ahmet Pekgöz ve oyuncumuz Oğuzhan Yıldırım'la karşılıklı görüşmeler sonrasında yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Ahmet ve Oğuzhan'a kulübümüze verdikleri emekler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz."