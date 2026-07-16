Aston Villa, Joao Gomes'i kadrosuna katıyor

Wolverhampton forması giyen orta saha oyuncusu Joao Gomes, Aston Villa'ya transfer olmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Romano'nun haberine göre, Aston Villa, Brezilyalı orta saha oyuncusunun transferi için Wolverhampton ile anlaşma sağladı.
45 MİLYON EURO BONSERVİS
Aston Villa, 25 yaşındaki oyuncunun transferi için 40 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödeyecek.
Joao Gomes transferiyle ilgili kısa süre içerisinde resmi açıklama bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Wolverhampton'da geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan Joao Gomes, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.
45 MİLYON EURO BONSERVİS
Aston Villa, 25 yaşındaki oyuncunun transferi için 40 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödeyecek.
Joao Gomes transferiyle ilgili kısa süre içerisinde resmi açıklama bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Wolverhampton'da geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan Joao Gomes, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.