16 Temmuz
Universitatea Cluj-Dynamo Kiev
20:30
16 Temmuz
Ferencvaros-Vojvodina
21:15
16 Temmuz
Zilina-Hajduk Split
21:30
16 Temmuz
Vestri-Qarabag FK
23:00
16 Temmuz
FC Inter Turku-FK Sarajevo
18:00

Aston Villa, Joao Gomes'i kadrosuna katıyor

Aston Villa, Brezilyalı orta saha oyuncusu Joao Gomes'in transferi için Wolverhampton ile anlaşma sağladı. Aston Villa, bu transfer için toplamda 45 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Temmuz 2026 12:04
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Aston Villa, Joao Gomes'i kadrosuna katıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Wolverhampton forması giyen orta saha oyuncusu Joao Gomes, Aston Villa'ya transfer olmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Romano'nun haberine göre, Aston Villa, Brezilyalı orta saha oyuncusunun transferi için Wolverhampton ile anlaşma sağladı.

45 MİLYON EURO BONSERVİS

Aston Villa, 25 yaşındaki oyuncunun transferi için 40 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödeyecek.

Joao Gomes transferiyle ilgili kısa süre içerisinde resmi açıklama bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Wolverhampton'da geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan Joao Gomes, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.