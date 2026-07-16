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Cihan Kamer: "Greenwood transferi Aziz Yıldırım sayesinde gerçekleşti"

Fenerbahçe Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, İstanbul'a gelen Mason Greenwood transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Temmuz 2026 17:03
Haber: Sporx.com
Cihan Kamer: 'Greenwood transferi Aziz Yıldırım sayesinde gerçekleşti'
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood, İstanbul'a gelirken sarı-lacivertli kulübün Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer de havalimanında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Transfer sürecinin uzun ve titiz bir çalışmanın ürünü olduğunu belirten Kamer, şampiyonluk hedefi doğrultusunda doğru isimleri kadroya kattıklarını ifade etti.

"SONU ŞAMPİYONLUK OLSUN"

Transfer çalışmalarına değinen Cihan Kamer, şu ifadeleri kullandı:

"Sonu şampiyonluk olsun. Biz hakikaten teknik heyetimizin uzun çalışmaları noktasında eksik noktalarımız neresiyse en doğru transferleri yapacağız demiştik. Vedat Muriqi ile başladık, onun arkasından Ake'yi tamamladık ve şu anda da kanat, kanadın ötesinde Greenwood. Uzun bir yolculuktu. Neticeyi yaşıyor olmaktan çok mutluyum. Sonu şampiyonluk olsun."

"AZİZ YILDIRIM SAYESİNDE GERÇEKLEŞTİ"

Greenwood transferinde Başkan Aziz Yıldırım'ın önemli rol oynadığını vurgulayan Kamer, şöyle konuştu:

"Yarın 15.00'te basın toplantımız var. Gerekli açıklamaları falan hepsini yapacağız. Bugünden söyleyeyim, bu transfer gerçekleştiyse Aziz Yıldırım sayesinde gerçekleşti. Tüm taraftarlarımız adına Sayın Başkana çok teşekkür ediyoruz."

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