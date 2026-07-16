Ziraat Bankkart'tan Yuriy Gladyr takviyesi

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Ziraat Bankkart, orta oyuncu Yuriy Gladyr'i transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başkent ekibinden yapılan açıklamada, Ukrayna asıllı 42 yaşındaki tecrübeli orta oyuncu Yuriy Gladyr ile kadronun güçlendirildiği belirtildi.
Son olarak Warta Zawiercie forması giyen voleybolcunun, Polonya Ligi'nde şampiyonluk yaşadığı ve CEV Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı gösterdiği ifade edildi.
Son olarak Warta Zawiercie forması giyen voleybolcunun, Polonya Ligi'nde şampiyonluk yaşadığı ve CEV Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı gösterdiği ifade edildi.