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Ziraat Bankkart'tan Yuriy Gladyr takviyesi

Ziraat Bankkart, son olarak Warta Zawiercie forması giyen tecrübeli orta oyuncu Yuriy Gladyr'i kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Temmuz 2026 17:31
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Ziraat Bankkart'tan Yuriy Gladyr takviyesi
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Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Ziraat Bankkart, orta oyuncu Yuriy Gladyr'i transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başkent ekibinden yapılan açıklamada, Ukrayna asıllı 42 yaşındaki tecrübeli orta oyuncu Yuriy Gladyr ile kadronun güçlendirildiği belirtildi.

Son olarak Warta Zawiercie forması giyen voleybolcunun, Polonya Ligi'nde şampiyonluk yaşadığı ve CEV Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı gösterdiği ifade edildi.

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