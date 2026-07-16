Como, Chalobah transferinde sona yaklaştı

Como'nun, Chelsea forması giyen Trevoh Chalobah'ın transferini tamamlamaya hazırlandığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan ekibinin, savunma hattını güçlendirmek amacıyla İngiliz futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ve anlaşmanın son detaylarını görüşmek için bir toplantı planladığı aktarıldı.
İKİ TEKLİF REDDEDİLMİŞTİ
Cesc Fabregas'ın çalıştırdığı Como'nun daha önce Chelsea'ye iki teklif sunduğu ancak İngiliz kulübünün bu teklifleri reddettiği ifade edildi.
Taraflar arasında yapılan yeni görüşmelerin ardından transferde önemli mesafe kaydedildiği ve Chalobah'ın Como forması giymeye yaklaştığı belirtildi.
İKİ TEKLİF REDDEDİLMİŞTİ
Cesc Fabregas'ın çalıştırdığı Como'nun daha önce Chelsea'ye iki teklif sunduğu ancak İngiliz kulübünün bu teklifleri reddettiği ifade edildi.
Taraflar arasında yapılan yeni görüşmelerin ardından transferde önemli mesafe kaydedildiği ve Chalobah'ın Como forması giymeye yaklaştığı belirtildi.