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Greenwood: "Fenerbahçe'de olduğum için mutluyum"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood, İstanbul'a gelmesinin ardından havalimanında açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Temmuz 2026 17:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Greenwood: 'Fenerbahçe'de olduğum için mutluyum'
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood, İstanbul'a geldi. İngiliz yıldız, İstanbul'a inmesinin ardından havalimanında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 24 yaşındaki futbolcu, "Uzun bir süreç oldu. Tamamlanması biraz zaman aldı. Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Beni karşılayan herkese teşekkür ediyorum. Bu maceraya başlamak için hazır ve heyecanlıyım." dedi.

Greenwood, "Harika böyle bir desteği hissetmek, Fenerbahçe taraftarları çok büyük. Umarım bu sevginin karşılığını sahada atacağım gollerle gösteririm." diye konuştu.

Greenwood, "Ailem de çok heyecanlı. Kız arkadaşım, Türk kültürünü keşfetmek için çok heyecanlı. İki kızımız var, çok güzel bir tecrübe olacak. Buranın keyfini çıkarabilmek için sabırsızlanıyoruz." sözlerini sarf etti.

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