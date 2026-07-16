Esenler Erokspor'un FIBA Avrupa Kupası rakipleri belli oldu

Esenler Erokspor Basketbol Takımı'nın FIBA Avrupa Kupası grup aşamasındaki rakipleri belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE FIBA'dan yapılan açıklamaya göre Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda Esenler Erokspor, C Grubu'nda yer aldı.
İstanbul temsilcisi, C Grubu'nda Portekiz'den Sporting, Romanya'dan Universitatea Craiova ve Azerbaycan'dan Gence ile eşleşti. Esenler Erokspor'un grubunda ayrıca elemelerden gelecek iki takım daha yer alacak.
Organizasyonun normal sezonunda 48 takım, 6'şarlı 8 grupta mücadele edecek.
FIBA Avrupa Kupası'nda eleme müsabakaları, 23-30 Eylül'de oynanacak. Normal sezon ise 7 Ekim'de başlayacak.
İstanbul temsilcisi, C Grubu'nda Portekiz'den Sporting, Romanya'dan Universitatea Craiova ve Azerbaycan'dan Gence ile eşleşti. Esenler Erokspor'un grubunda ayrıca elemelerden gelecek iki takım daha yer alacak.
Organizasyonun normal sezonunda 48 takım, 6'şarlı 8 grupta mücadele edecek.
FIBA Avrupa Kupası'nda eleme müsabakaları, 23-30 Eylül'de oynanacak. Normal sezon ise 7 Ekim'de başlayacak.