Galatasaray'dan 2. Lig'e gitti: Ali Yeşilyurt

2. Lig ekiplerinden Elazığspor, Galatasaray'dan Ali Yeşilyurt'u kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Elazığspor, 20 yaşındaki genç stoperi kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
Elazığspor'ın açıklaması şu şekilde:
"Kulübümüz, Galatasaray'dan profesyonel futbolcu Ali Yeşilyurt ile 1 yıllık geçici transferi konusunda anlaşmaya varmıştır.
Transferin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diler, bordo beyazlı formamızla kendisine başarılar dileriz."
Elazığspor'ın açıklaması şu şekilde:
"Kulübümüz, Galatasaray'dan profesyonel futbolcu Ali Yeşilyurt ile 1 yıllık geçici transferi konusunda anlaşmaya varmıştır.
Transferin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diler, bordo beyazlı formamızla kendisine başarılar dileriz."