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Galatasaray'dan 2. Lig'e gitti: Ali Yeşilyurt

2. Lig ekiplerinden Elazığspor, Galatasaray'dan Ali Yeşilyurt'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Temmuz 2026 17:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'dan 2. Lig'e gitti: Ali Yeşilyurt
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2. Lig ekiplerinden Elazığspor, Galatasaray'dan Ali Yeşilyurt'u kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Elazığspor, 20 yaşındaki genç stoperi kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Elazığspor'ın açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüz, Galatasaray'dan profesyonel futbolcu Ali Yeşilyurt ile 1 yıllık geçici transferi konusunda anlaşmaya varmıştır.

Transferin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diler, bordo beyazlı formamızla kendisine başarılar dileriz."

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