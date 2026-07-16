Fenerbahçe'de üçlü imza töreni için tarih açıklandı

Fenerbahçe, yeni transferleri Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriqi için düzenlenecek imza töreninin detaylarını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre imza töreni, 17 Temmuz Cuma günü saat 15.00'te Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilecek.
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Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer ile Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in katılımıyla düzenlenecek organizasyonun tüm basın mensuplarına açık olacağı belirtildi.
Fenerbahçe'nin yüksek profilli transferleri Greenwood, Ake ve Muriqi, düzenlenecek törenle birlikte ilk kez sarı-lacivertli formayla taraftarların karşısına çıkacak.
BASINA AÇIK OLACAK
Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer ile Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in katılımıyla düzenlenecek organizasyonun tüm basın mensuplarına açık olacağı belirtildi.
Fenerbahçe'nin yüksek profilli transferleri Greenwood, Ake ve Muriqi, düzenlenecek törenle birlikte ilk kez sarı-lacivertli formayla taraftarların karşısına çıkacak.