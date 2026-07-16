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Fenerbahçe'de üçlü imza töreni için tarih açıklandı

Fenerbahçe, Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriqi için düzenlenecek imza töreninin 17 Temmuz Cuma günü saat 15.00'te gerçekleştirileceğini duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Temmuz 2026 17:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de üçlü imza töreni için tarih açıklandı
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Fenerbahçe, yeni transferleri Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriqi için düzenlenecek imza töreninin detaylarını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre imza töreni, 17 Temmuz Cuma günü saat 15.00'te Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilecek.

BASINA AÇIK OLACAK

Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer ile Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in katılımıyla düzenlenecek organizasyonun tüm basın mensuplarına açık olacağı belirtildi.

Fenerbahçe'nin yüksek profilli transferleri Greenwood, Ake ve Muriqi, düzenlenecek törenle birlikte ilk kez sarı-lacivertli formayla taraftarların karşısına çıkacak.

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