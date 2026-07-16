16 Temmuz
Universitatea Cluj-Dynamo Kiev
20:30
16 Temmuz
Ferencvaros-Vojvodina
21:15
16 Temmuz
Zilina-Hajduk Split
21:30
16 Temmuz
Vestri-Qarabag FK
23:00
16 Temmuz
FC Inter Turku-FK Sarajevo
18:00

Arsenal, Christos Tzolis'i kadrosuna katıyor!

Arsenal, Christos Tzolis transferi için Club Brugge ile 40 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Temmuz 2026 16:36 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2026 16:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Arsenal, Christos Tzolis'i kadrosuna katıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Premier Lig'de geride kalan sezonu şampiyon olarak tamamlayan Arsenal, kadrosuna önemli bir takviye gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

40 MİLYON EURO'YA ANLAŞMA Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla The Athletic'te yer alan habere göre, Arsenal, Christos Tzolis transferi için Club Brugge ile anlaşma sağladı.

Arsenal, 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Club Brugge'ye 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Tzolis, transferin resmiyet kazanmasıyla birlikte Arsenal'e 5 yıllık imza atacak.

RESMİ ADIM BEKLENİYOR

Club Brugge ile transfer için anlaşma sağlayan Arsenal'in bu transferde kısa süre içerisinde resmi adımlar atması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Christos Tzolis, geride kalan sezonda Club Brugge'de 52 maçta süre buldu ve 22 gol, 29 asistlik dikkat çeken bir performans ortaya koydu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.