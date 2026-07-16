Arsenal, Christos Tzolis'i kadrosuna katıyor!

Premier Lig'de geride kalan sezonu şampiyon olarak tamamlayan Arsenal, kadrosuna önemli bir takviye gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
40 MİLYON EURO'YA ANLAŞMA Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Athletic'te yer alan habere göre, Arsenal, Christos Tzolis transferi için Club Brugge ile anlaşma sağladı.
Arsenal, 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Club Brugge'ye 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Tzolis, transferin resmiyet kazanmasıyla birlikte Arsenal'e 5 yıllık imza atacak.
RESMİ ADIM BEKLENİYOR
Club Brugge ile transfer için anlaşma sağlayan Arsenal'in bu transferde kısa süre içerisinde resmi adımlar atması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Christos Tzolis, geride kalan sezonda Club Brugge'de 52 maçta süre buldu ve 22 gol, 29 asistlik dikkat çeken bir performans ortaya koydu.
40 MİLYON EURO'YA ANLAŞMA Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Athletic'te yer alan habere göre, Arsenal, Christos Tzolis transferi için Club Brugge ile anlaşma sağladı.
Arsenal, 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Club Brugge'ye 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Tzolis, transferin resmiyet kazanmasıyla birlikte Arsenal'e 5 yıllık imza atacak.
RESMİ ADIM BEKLENİYOR
Club Brugge ile transfer için anlaşma sağlayan Arsenal'in bu transferde kısa süre içerisinde resmi adımlar atması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Christos Tzolis, geride kalan sezonda Club Brugge'de 52 maçta süre buldu ve 22 gol, 29 asistlik dikkat çeken bir performans ortaya koydu.