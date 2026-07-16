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Trossard, Beşiktaş için imzayı attı!

Beşiktaş, Arsenal'dan kadrosuna kattığı Leandro Trossard için Tüpraş Stadyumu'nda taraftara açık imza töreni düzenledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Temmuz 2026 10:08 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2026 20:34
Trossard, Beşiktaş için imzayı attı!
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Beşiktaş, Arsenal'dan transfer ettiği Leandro Trossard için bugün saat 19.03'te Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni düzenlendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "TROSSARD BİZİ TERCİH ETTİ"

İmza töreninde konuşan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Trossard çok daha farklı sözleşmeler yapabilecekken bizim hedeflerimizi, vizyonumuzu ve bizim için dünyanın en büyük kulübü olan Beşiktaşımızı tercih etti. Leandro Trossard yalnızca bir futbolcu transferi değil. Hedeflediğimiz başarıların, ortaya koyduğumuz vizyonun önemli bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

TROSSARD'IN İLK AÇIKLAMALARI


İmza töreninde açıklamalarda bulunan Leandro Trossard, "Beni Beşiktaş'a getiren başkanımıza ve yönetime teşekkür ederim. Sevginizi dünyanın her yerinde hissettim. Beşiktaş'ı eski günlerine geri döndürmek için buraya geldim. Sizinle birlikte başarılara yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İLK ÜÇLÜSÜNÜ ÇEKTİRDİ

Leandro Trossard, imza töreninin ardından sahaya çıkarak tribünlere üçlü çektirdi. Beşiktaşlı taraftarlar, Belçikalı yıldız için tezahüratlarda bulundu.

İKONİK SEVİNÇ
Leandro Trossard, taraftarları selamladıktan sonra ikonik gol sevincini yaptı.


TARAFTARDAN SALAH TEZAHÜRATI 

Beşiktaş taraftarından "Ya Allah, Bismillah, Muhammed Salah" tezahüratı geldi.


3+1 YILLIK SÖZLEŞME

Beşiktaş, 31 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlılar, Leandro Trossard'ın bonservisi için Arsenal'a üç yıl içinde 6 eşit taksitle toplam 18 milyon Euro ödeneceğini duyurdu. Belçikalı futbolcuya ise 6,5 milyon Euro ücret verileceği açıklandı.

 

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