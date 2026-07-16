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Trabzonspor'dan Onuachu açıklaması: "Türkiye'den iki teklif var"

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Paul Onuachu'ya Türkiye'den transfer teklifleri geldiğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Temmuz 2026 20:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'dan Onuachu açıklaması: 'Türkiye'den iki teklif var'
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Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, bordo-mavili takımın transfer gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kafkas, Paul Onuachu'ya Türkiye ve Suudi Arabistan'dan teklifler geldiğini belirtirken, çok yüksek bir teklif gelmesi halinde Nijeryalı golcünün satışının değerlendirilebileceğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Trabzonspor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ederken, Asbaşkan Zeyyat Kafkas'tan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Bordo-mavili takımın kadrosunda tutmak istediği isimlerden biri olan Paul Onuachu'ya teklifler geldiğini açıklayan Kafkas, oyuncunun geleceğiyle ilgili kapıyı tamamen kapatmadı.

"ONUACHU'YA ÜÇ TEKLİF VAR"

Paul Onuachu'ya Türkiye'den iki, Suudi Arabistan'dan ise bir teklif geldiğini belirten Zeyyat Kafkas, şu ifadeleri kullandı:

"Paul Onuachu'ya Türkiye'den iki tane, Arabistan'dan bir teklif var. Bozmak istemediğimiz iskelet kadronun içinde Onuachu da var ancak çok çok iyi bir teklif gelirse, oyuncunun bütün parametrelerini ortaya koyduğumuz zaman vermemiz gerektiğine karar verebiliriz."

Trabzonspor'da hiçbir oyuncunun kesin olarak satılamaz olmadığını vurgulayan Kafkas, "Bizim satılmayacak hiçbir oyuncumuz yok aslında." dedi.

"ÜÇ GÜN ÖNCE TRANSFER EDİLEN OYUNCU BİLE SATILABİLİR"

Transferde şartların her an değişebileceğini dile getiren Zeyyat Kafkas, yeni transfer Wagner Pina Cabral'a da teklif geldiğini açıkladı.

Kafkas, "Üç gün önce transfer ettiğimiz oyuncu bile satılabilir. Az daha satılıyordu zaten. Tarihe geçecekti ancak hiç düşünmediğimiz bir konu. Cabral'a teklif var." ifadelerini kullandı.

"2-3 TRANSFER DAHA GELECEK!"

Bordo-mavili takımın transfer planlamasıyla ilgili de konuşan Kafkas, hücum hattına takviye yapılacağını söyledi.

"Bir kanat, bir santrfor ya da santrfor arkası, Augusto gibi bir transfer daha düşünüyoruz." diyen Kafkas, Nwaiwu'nun ayrılması halinde stoper transferinin de gündeme gelebileceğini belirtti.

Zeyyat Kafkas, "Nwaiwu ayrılırsa belki bir tane daha stoper arayışımız var. İki-üç alternatifimiz bulunuyor. Kararı teknik direktörümüz verecek. İki-üç transfer daha olabileceğini düşünüyorum. Başkanımız da her zaman yaptığı gibi masaya yatırıp işin pazarlık kısmına geçecektir." şeklinde konuştu.

"FATİH TEKKE İNANILMAZ BİR SCOUT"

Teknik direktör Fatih Tekke'nin oyuncu izleme ve değerlendirme konusundaki başarısına dikkat çeken Kafkas, "Fatih Tekke inanılmaz bir scout." ifadesini kullandı.

EREN MERT'İN AYRILIĞINA AÇIKLAMA

Trabzonspor Scout Şefi Eren Mert'in görevinden ayrılmasıyla ilgili de konuşan Zeyyat Kafkas, ayrılığın maddi konular nedeniyle yaşandığını söyledi.

Kafkas, "Maddi konular gündeme geldi. Çok ciddi bir talebi oldu. Trabzonspor'dan büyük kimse yoktur. Kimileri buna güç zehirlenmesi diyebilir, hakkıdır diyebilir ya da daha farklı bir teklif aldı diyebilir. Her şey olabilir." dedi.

Trabzonspor'da çalışma konusunda tereddüt yaşayan kişilerle yollarını ayıracaklarını belirten Kafkas, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu bir oyuncu için de geçerli. Trabzonspor ile birlikteliğini sürdürmek istemeyen, içerisinde en ufak şüphe olan herkesle biz yolları hemen ayırırız."

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