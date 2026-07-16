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Beşiktaş taraftarından Mohamed Salah tezahüratı!

Leandro Trossard'ın imza töreninde tribünlerden yükselen Mohamed Salah tezahüratı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Temmuz 2026 18:46 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2026 18:54
Haber: Sporx.com
Beşiktaş taraftarından Mohamed Salah tezahüratı!
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Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard için düzenlenen imza töreninde siyah-beyazlı taraftarların yaptığı tezahürat gündem oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Törene yoğun ilgi gösteren Beşiktaşlı taraftarlar, Belçikalı yıldız Leandro Trossard'a sevgi gösterilerinde bulunurken Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah için de tezahürat yaptı.

"YA ALLAH BİSMİLLAH, MOHAMED SALAH"

Siyah-beyazlı taraftarlar, "Ya Allah bismillah, Mohamed Salah" sözlerinin yer aldığı tezahüratı hep birlikte söyledi ve yönetime mesaj gönderdi

Beşiktaş taraftarlarının imza törenindeki bu sürpriz tezahüratı sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Öte yandan Mohammed Salah'ın adı kısa bir süre önce Beşiktaş ile anılmış ancak başkan Serdal Adalı bu haberleri yalanlamıştı.

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