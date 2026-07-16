Bahçeşehir Koleji, Aleksa Avramovic'i kadrosuna kattı

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Sırp oyuncu Aleksa Avramovic'i transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketbol'da forma giyen 31 yaşındaki oyun kurucu şutör ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Avramovic, geçen sezon Avrupa Ligi'nde çıktığı 22 maçta 9,3 sayı, 2 ribaunt ve 3 asist ortalamalarıyla oynadı.
Sırp milli basketbolcu, geride kalan sezon Dubai Basketbol formasıyla Adriyatik Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşadı.
Avramovic, geçen sezon Avrupa Ligi'nde çıktığı 22 maçta 9,3 sayı, 2 ribaunt ve 3 asist ortalamalarıyla oynadı.
Sırp milli basketbolcu, geride kalan sezon Dubai Basketbol formasıyla Adriyatik Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşadı.