Trossard, Beşiktaş için imzayı attı!

Beşiktaş, Arsenal'dan transfer ettiği Leandro Trossard için bugün saat 19.03'te Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni düzenlendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
İmza töreninde konuşan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Trossard çok daha farklı sözleşmeler yapabilecekken bizim hedeflerimizi, vizyonumuzu ve bizim için dünyanın en büyük kulübü olan Beşiktaşımızı tercih etti. Leandro Trossard yalnızca bir futbolcu transferi değil. Hedeflediğimiz başarıların, ortaya koyduğumuz vizyonun önemli bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.
TROSSARD'IN İLK AÇIKLAMALARI
İmza töreninde açıklamalarda bulunan Leandro Trossard, "Beni Beşiktaş'a getiren başkanımıza ve yönetime teşekkür ederim. Sevginizi dünyanın her yerinde hissettim. Beşiktaş'ı eski günlerine geri döndürmek için buraya geldim. Sizinle birlikte başarılara yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.
İLK ÜÇLÜSÜNÜ ÇEKTİRDİ
Leandro Trossard, imza töreninin ardından sahaya çıkarak tribünlere üçlü çektirdi. Beşiktaşlı taraftarlar, Belçikalı yıldız için tezahüratlarda bulundu.
Leandro Trossard, taraftarları selamladıktan sonra ikonik gol sevincini yaptı.
Beşiktaş, 31 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Siyah-beyazlılar, Leandro Trossard'ın bonservisi için Arsenal'a üç yıl içinde 6 eşit taksitle toplam 18 milyon Euro ödeneceğini duyurdu. Belçikalı futbolcuya ise 6,5 milyon Euro ücret verileceği açıklandı.
TARAFTARA AÇIK OLACAK
Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenecek imza törenine siyah-beyazlı taraftarların yoğun katılım göstermesi bekleniyor.
"TROSSARD BİZİ TERCİH ETTİ"
⚫️⚪️Tüpraş Stadı'nda yine özel bir an yaşanıyor... https://t.co/cErBCk6OkF pic.twitter.com/dUy7G83ako
— Sporx (@sporx) July 16, 2026
İmza töreninde konuşan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Trossard çok daha farklı sözleşmeler yapabilecekken bizim hedeflerimizi, vizyonumuzu ve bizim için dünyanın en büyük kulübü olan Beşiktaşımızı tercih etti. Leandro Trossard yalnızca bir futbolcu transferi değil. Hedeflediğimiz başarıların, ortaya koyduğumuz vizyonun önemli bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.
TROSSARD'IN İLK AÇIKLAMALARI
İmza töreninde açıklamalarda bulunan Leandro Trossard, "Beni Beşiktaş'a getiren başkanımıza ve yönetime teşekkür ederim. Sevginizi dünyanın her yerinde hissettim. Beşiktaş'ı eski günlerine geri döndürmek için buraya geldim. Sizinle birlikte başarılara yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.
İLK ÜÇLÜSÜNÜ ÇEKTİRDİ
Leandro Trossard, imza töreninin ardından sahaya çıkarak tribünlere üçlü çektirdi. Beşiktaşlı taraftarlar, Belçikalı yıldız için tezahüratlarda bulundu.
İKONİK SEVİNÇ
Leandro Trossard, Beşiktaş için sahaya indi; üçlü çektirdi. Tribünler 'Trossard' tezahüratlarına başladı.
🔥🔥🔥 https://t.co/FyQwtgeHro pic.twitter.com/hwL28eJsV6
— Sporx (@sporx) July 16, 2026
Leandro Trossard, taraftarları selamladıktan sonra ikonik gol sevincini yaptı.
3+1 YILLIK SÖZLEŞME
Leandro Trossard selam veriyor 👓 https://t.co/cfiw74aJKe pic.twitter.com/H3tKYIjgyP
— Sporx (@sporx) July 16, 2026
Beşiktaş, 31 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Siyah-beyazlılar, Leandro Trossard'ın bonservisi için Arsenal'a üç yıl içinde 6 eşit taksitle toplam 18 milyon Euro ödeneceğini duyurdu. Belçikalı futbolcuya ise 6,5 milyon Euro ücret verileceği açıklandı.
TARAFTARA AÇIK OLACAK
Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenecek imza törenine siyah-beyazlı taraftarların yoğun katılım göstermesi bekleniyor.