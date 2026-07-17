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Trabzonspor'da sürpriz vedanın perde arkası

Trabzonspor Kulübü'ne kazandırdığı oyuncularla kar sağlayan Eren Mert'in istifasının arkasında, Fatih Tekke ile olan iletişimsizlik ve son olarak Başkan Ertuğrul Doğan'a attığı mesaj yatıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Temmuz 2026 09:33
Haber: Türkiye
Trabzonspor'da sürpriz vedanın perde arkası
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Trabzonspor scout şefi Eren Mert'in istifasının perde arkasındaki gerçekler gün yüzüne çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bordo mavili kulüpten geçen sezon aylık 250 bin TL maaş alan Eren Mert ile yeni sezon için nisan ayı sonunda 7 kişilik ekibiyle, yıllık toplam 500 bin avro karşılığında kesin olarak mutabakata varılmıştı. Ancak teknik direktör Fatih Tekke, Mert'le çalışmak istemediğini Başkan Ertuğrul Doğan'a bildirdi.

Yakın çevresine de, "İstanbulspor'da da birlikte çalıştık. Kişisel bir problemim yok ama kendisi son 1,5 - 2 aydır bize hiçbir oyuncu önermedi" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN TELEFONA ÇIKMADI

Daha önce bir TV kanalında "Burada olduğum sürece Eren Mert de kalacak" diyen Ertuğrul Doğan ve Fatih Tekke'nin bir süredir telefonlarına çıkmaması üzerine Eren Mert'in istifa etmeden bir gece önce Trabzonspor Başkanı'nın telefonuna bir mesaj gönderdiği ortaya çıktı.

Mert'in bu mesajda "Bugün bıraksam, çok daha yüksek paraya iş bulurum" benzeri ifadeler kullandığı, bu tavrın da Başkan Doğan'ı kızdırdığı ve ipleri kopardığı öğrenildi.

Başkan'ın şirketinin yöneticilerinden birinin aratması sonrasında, Eren Mert ayrılık kararı alıp görevinden istifa etti.

ACUN ILICALI TALİP

Eren Mert'in hikayesi de ilginç. İstanbulspor adına oyuncu izlemek için Brezilya'ya gittiğinde, orada Trabzonspor'un scout ekibiyle tanışan Mert'in yeteneğini fark eden Başkan Doğan, İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu'ndan ricada bulundu.

Sarıoğlu'nun "Ne demek, elbette" diyerek onay vermesiyle Trabzonspor macerası başladı. Türkiye'nin UEFA lisanslı ilk scout'u olan Mert'in, Premier Lig'e yükselen Hull City ile anlaşması bekleniyor.

Altı dil bilen Mert; Trabzonspor'a Augusto, Nwaiwu ve Oulai gibi önemli isimleri kazandırmıştı. 

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