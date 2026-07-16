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Zeki Çelik, Juventus'ta!

Juventus, Roma ile sözleşmesi biten Zeki Çelik'in transferini resmen açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Temmuz 2026 21:33 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2026 22:35
Haber: Sporx.com
Zeki Çelik, Juventus'ta!
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İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, milli futbolcu Zeki Çelik'i transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Roma ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki sağ bek için harekete geçen Torino temsilcisinin, oyuncunun cephesiyle görüşmelerde mutlu sona ulaştı.

Bonservisi elinde bulunan Zeki Çelik, Juventus'a 3+1 yıllık imza attı. Bu imza sonrası Zeki Çelik ile Kenan Yıldız, Juventus'ta birlikte forma giyecek.

2022 yılında Lille'den Roma'ya transfer olan milli futbolcu, İtalya'da geçirdiği dönemde Serie A ve Avrupa kupalarında forma giydi.

ZEKİ ÇELİK'TEN VEDA AÇIKLAMASI

Juventus'a transferi resmileşen Zeki Çelik, Roma'ya şu sözlerle veda etti;

"Roma formasını giymek, bu renkler için savaşmak ve sizlerin önünde sahaya adım atmak benim için her zaman muazzam bir onur ve büyük bir gurur kaynağı oldu. Bu kulüpte geçirdiğim her gün, hem bir futbolcu hem de bir insan olarak büyümeme yardımcı oldu.

Şimdi kariyerimde yeni bir sayfa açma zamanı. Ancak bu kulübü, bu şehri ve hepinizi her zaman kalbimde taşıyacağım. AS Roma'ya başarılarının devamını diliyor ve kulübün hak ettiği her şeye ulaşmasını umuyorum."



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