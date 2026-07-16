Beşiktaş'tan Trossard klibinde transfer mesajI!

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Leandro Trossard için yayımladığı tanıtım klibinde dikkat çeken ayrıntılar yer aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlı kulübün hazırladığı videoda duvarda bulunan dünya haritasında Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Afrika kıtalarının öne çıkarılması sosyal medyada gündem oldu.
TARAFTARLARDAN TRANSFER YORUMU
Beşiktaşlı taraftarlar, klipte özellikle bu üç kıtanın vurgulanmasının yeni transferlere yönelik bir mesaj olabileceğini öne sürdü.
Sosyal medyada yapılan yorumlarda siyah-beyazlı yönetimin Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Afrika'dan oyuncularla görüşme halinde olabileceği iddia edildi.
Kulüpten söz konusu detaylarla ilgili resmi bir açıklama gelmezken, Trossard'ın tanıtım videosundaki görüntüler kısa sürede transfer gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.
TARAFTARLARDAN TRANSFER YORUMU
Beşiktaşlı taraftarlar, klipte özellikle bu üç kıtanın vurgulanmasının yeni transferlere yönelik bir mesaj olabileceğini öne sürdü.
Sosyal medyada yapılan yorumlarda siyah-beyazlı yönetimin Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Afrika'dan oyuncularla görüşme halinde olabileceği iddia edildi.
Kulüpten söz konusu detaylarla ilgili resmi bir açıklama gelmezken, Trossard'ın tanıtım videosundaki görüntüler kısa sürede transfer gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.