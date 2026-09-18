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Fenerbahçeli Nathan Ake'ye milli davet!

Fenerbahçe'nin yıldız savunmacısı Nathan Ake, Hollanda Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 18 Eylül 2026 14:13
Fenerbahçeli Nathan Ake'ye milli davet!
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Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Nathan Ake, Hollanda Milli Takımı'ndan davet aldı.

Tecrübeli savunmacı, UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele edecek Hollanda'nın aday kadrosunda yer aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla AKE YENİDEN MİLLİ TAKIMDA

Fenerbahçe forması giyen Nathan Ake, Hollanda Milli Takımı'nın Eylül ve Ekim aylarında oynayacağı karşılaşmalar için açıklanan kadroda kendisine yer buldu.

Hollanda'nın aday kadrosunda Ake'nin yanı sıra Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk, Memphis Depay, Cody Gakpo, Denzel Dumfries, Xavi Simons ve Ryan Gravenberch gibi önemli isimler de bulunuyor.

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