UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Bournemouth, Real Sociedad deplasmanına konuk oldu. Bournemouth, deplasmandan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bournemouth, 11. dakikada Justin Kluivert ve 29. dakikada Rayan ile 2-0'ı buldu. Real Sociedad'da Sergio Gomez, 58. dakikada maçın skorunu 2-1 olarak belirledi.
Bu sonucun ardından Bournemouth, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı. Real Sociedad, ilk haftada puan alamadı.
Bournemouth, Avrupa Ligi'nde bir sonraki maç haftasında sahasında Sturm Graz'ı ağırlayacak. Real Sociedad, Union Saint-Gilloise deplasmanına gidecek.
Bu sonucun ardından Bournemouth, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı. Real Sociedad, ilk haftada puan alamadı.
Bournemouth, Avrupa Ligi'nde bir sonraki maç haftasında sahasında Sturm Graz'ı ağırlayacak. Real Sociedad, Union Saint-Gilloise deplasmanına gidecek.