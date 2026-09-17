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Bournemouth, Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Bournemouth, Real Sociedad'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 17 Eylül 2026 23:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Bournemouth, Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı
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UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Bournemouth, Real Sociedad deplasmanına konuk oldu. Bournemouth, deplasmandan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bournemouth, 11. dakikada Justin Kluivert ve 29. dakikada Rayan ile 2-0'ı buldu. Real Sociedad'da Sergio Gomez, 58. dakikada maçın skorunu 2-1 olarak belirledi.

Bu sonucun ardından Bournemouth, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı. Real Sociedad, ilk haftada puan alamadı.

Bournemouth, Avrupa Ligi'nde bir sonraki maç haftasında sahasında Sturm Graz'ı ağırlayacak. Real Sociedad, Union Saint-Gilloise deplasmanına gidecek.

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