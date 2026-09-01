Beşiktaş'ta yükselen değer: Junior Olaitan

Beşiktaş forması giyen Junior Olaitan, bu sezon yüksek performansını UEFA Avrupa Ligi'ndeki Marsilya maçına da taşıdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Olaitan, 4-1 kazanılan Marsilya maçının öne çıkan isimlerinden biri oldu ve mücadeleyi 2 asistle tamamladı.
Junior Olaitan'ın Marsilya maçı istatistikleri şu şekilde:
Asist: 2
Şut pası: 3
Pas: 36/44
Pas Yüzdesi: 82
İkili mücadele: 8/14
Sahipsiz top kazanma: 3
Maruz kaldığı faul: 3
Junior Olaitan'ın Marsilya maçı istatistikleri şu şekilde:
Asist: 2
Şut pası: 3
Pas: 36/44
Pas Yüzdesi: 82
İkili mücadele: 8/14
Sahipsiz top kazanma: 3
Maruz kaldığı faul: 3